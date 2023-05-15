三重警盜長官帳號！查豆花妹有無黑底　22網紅名人個資1hr看光光

▲三重李姓警員盜用長官帳號，狂查22網紅和名人個資，還偷查豆花妹蔡黃汝有沒有入監紀錄的黑底。（圖／翻攝自Facebook／蔡黃汝）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北三重分局李姓警員，前年9月值夜班時，盜用陳姓小隊長帳號，查詢藝人豆花妹還有多名網紅個資，由於查詢次數頻繁，警政署查覺有異通報三重警分局調查，陳姓小隊長因督導不周被記申誡3次，陳也因此怒告李警妨害電腦使用罪，新北地檢署今（15日）依妨害電腦使用等罪將李姓警員起訴。

新北三重分局偵查隊陳姓小隊長，將查詢系統的帳號密碼貼在公務電腦前，而他隊上李姓警員2021年9月值夜班時，盜用長官帳號，除了查詢藝人豆花妹(蔡黃汝)個資和有無入監、出境資料外，還查了阿部瑪利亞、AV女優娃娃(翁雨澄)等多名網紅藝人的個資，由於1個小時左右查詢22人次，數量相當頻繁，警政署查覺有異通報三重警分局調查。

▲阿部瑪利亞 。（圖／記者王真魚攝）

督察組獲報通知陳小隊長說明，陳否認有私自查詢藝人個資，三重警方經調閱駐地監視器，發現查詢者竟是李姓警員，李員坦承因為好奇才使用小隊長的帳號查個資。

三重警方表示，李姓警員被記過2次懲處，並暫停使用資訊設備及網路查詢，時任偵查隊長記申誡1次，陳姓小隊長因督導不周連帶懲處申誡3次，事後也對李員提告妨害電腦使用罪，新北地檢署依公務員假借職務上之機會違法蒐集個人資料等罪，將李姓警員起訴。

公務人員經手大量人民的個人資料，若假借職務上的權力、機會或方法之便，故意違法，應處以更嚴厲的處罰，加重刑責至二分之一，因而意圖犯法的公務人員，最高可處以7年6個月的有期徒刑。