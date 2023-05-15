為30萬翻臉！女遭前男友擄走痛毆打斷牙　警摩鐵攻堅救人

記者陳以昇／新北報導

新北市一名女子與前男友有債務糾紛，竟遭他夥同其他男子持棍棒毆打並強擄上車，再至旅社囚禁，警方獲報成立專案小組，鎖定涉案車輛，不到6小時，在旅社成功救出女子，訊後依殺人未遂、妨害自由、恐嚇及傷害等罪移送新北地檢署偵辦。

▲賴女被棍棒毆打強擄上車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，42歲賴女與43歲陳男原是男女朋友，後來分手，但分手前賴女跟陳男拿了9萬元，陳男卻認為是拿了30萬，2人對金額部分認知有出入，又因陳男多次聯繫不上賴女，認為她故意消失不處理，於是找來2友人準備找她算帳。

▼車門旁還有賴女掙扎血跡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

14日上午8時許，賴女由朋友32歲劉姓男子開車載她去新店新和街找朋友拿衣服，沒想到前男友陳男早就跟45歲宋男及34歲郭男開車尾隨，賴女一下車，就遭3人持棍棒追打，並強擄上車。先是到中和區換搭出賃車，再載至新店區摩鐵，接著再載她到永和區竹林路旅社囚禁。

警方獲報成立專案小組，鎖定陳男涉案車輛，下午2時許，大批警力到竹林路旅社破門攻堅，成功救出賴女，逮捕陳男等3人，賴女被救出時，頭部撕裂傷、牙齒斷裂，臉部挫傷，立即被送往醫院救治，所幸無生命危險，警訊後將陳男等3人，依殺人未遂、妨害自由、恐嚇、傷害等罪移送偵辦。

▼警方將陳男等3人依法移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）