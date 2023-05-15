石門「新北第一粽」5／27登場　百斤肉粽免費嚐再抽金戒指

▲石門「新北第一粽」5月27日登場。民政局長柯慶忠（右1）、石門區長曾明華（左2）。（圖／新北市民政提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

新北市政府石門區公所於今（15日）召開記者會，預告2023「新北第一粽」農特產品行銷推廣活動將於27日熱鬧舉行，同時也為即將到來的端午節行銷石門在地美食。今年的活動以「新北第一粽」為主題推廣石門粽品牌形象，並結合石門三寶：肉粽、石花凍、鐵觀音，並結合農特產品以行銷在地特色美食，現場還有「心粽只有你黃金對戒」活動，有機會把黃金對戒帶回家。

民政局長柯慶忠表示，新北「石門粽」起源於民國70年間信眾購買肉粽祭拜十八王公，因香火鼎盛，附近攤商紛紛爭相販賣肉粽，從此成為石門小吃的代名詞。現石門區內有十幾家的肉粽業者，各家肉粽的風味獨特，藉由辦理「新北第一粽」農特產品行銷推廣活動，將可全面推廣石門粽品牌形象，並透過農特產品聯合展售統合式的宣傳行銷，帶動石門觀光人潮，行銷石門在地特色美食。

石門區長曾明華表示，2023「新北第一粽」農特產品行銷推廣活動將於5月27日在石門區公所前廣場舉行，此次為疫情後睽違3年再次盛大舉辦，現場邀請在地8家特色肉粽店家以及12家鐵觀音、石花凍等在地農特產店家進行展售，共同推廣石門在地特色美食。

活動將以百斤大肉粽揭開序幕，現場同時準備600顆小肉粽免費品嚐，還安排了「心粽只有你黃金對戒」、「一竿就粽」等趣味活動，及傳統雜技、歡樂氣球秀、歌手演唱等精彩節目。另外也邀請氣球大師要來現場用氣球包肉粽，並有限量打卡送50元美食券，同時還能參加摸彩活動，讓參加活動的民眾有機會將摸彩好禮帶回家。