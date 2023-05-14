新北貢寮田寮洋棲地保育有成　 記錄到鳥種354冠全台

▲貢寮田寮洋棲地保育有成。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局推動「農業健康市／式」，維護鳥類棲地成果顯著，截至今年4月底，貢寮田寮洋地區紀錄到的鳥種高達354種，為全台第一。農業局長李玟表示，未來仍將持續全方位促進農業永續及環境共好，增加環境生物多樣性，提供候鳥優良棲地環境。

每年5月第2個星期六是世界候鳥日，2023年世界候鳥日主題是「WATER」，強調水對候鳥的重要性。新北農業局長期與中央合作，推動國土生態保育綠色網絡建置計畫，針對有候鳥驛站美稱的貢寮田寮洋地區，協助該區10公頃水田保育，以人工除草取代除草劑，也輔導在地農友提早進行田區翻犁，提供優良候鳥過境棲息環境。

▲人禾環境倫理發展基金會也辦理多場水梯田相關的生態觀察及體驗課程。

農業局指出，今年更針對田寮洋第1號及第2號水圳周邊，長度約2100公尺的範圍，以人工方式清除雜草。依據全球最知名的鳥類資源線上資料庫eBird顯示，截至今年4月底，田寮洋已紀錄到354種鳥種，如黃頭黃鶺鴒、禿鼻鴉、鴻雁、白額雁、花澤鵟、灰澤鵟等，鳥種數量為全臺之冠，棲地保育有成。

農業局表示，為推廣環境保育理念及提升農友收益，農業局輔導瑞芳地區農會協助農友轉作友善耕作，並發表田寮洋友善農產品牌「信鳥到站」，推出「羽豐米」及「羽豐米酒」等友善農產品，也輔導在地農友申請棲地營造類－多樣化棲地環境類別的綠色保育標章，讓環境保育及農業生產不再衝突，促進農業永續共榮。

▲截至今年4月底，田寮洋已紀錄到354種鳥種，如黃頭黃鶺鴒（王林生拍攝提供）。

長期深耕貢寮水梯田復育的財團法人人禾環境倫理發展基金會保育處長薛博聞表示，為推動環境溝通工作及傳達棲地保育概念，基金會也辦理多場水梯田相關的生態觀察及體驗課程，如山村節奏做田人、和禾水梯田採花賊、水路追蹤師等活動，有興趣的民眾可至「人禾環境倫理發展基金會」官網查詢。此外，農業局也配合中央推動重要棲地生態服務給付計畫，維護棲地環境，有興趣加入的民眾可至「新北市政府農業局」網站下載相關申請文件。

新北市農業局長李玟表示，新北市從個人健康、環境健康、心靈健康及永續農業4個層次推動「農業健康市／式」政策，透過田寮洋地區友善環境營造，呼應今年世界候鳥日主題，提供候鳥優良棲地環境，同時也提供民眾賞鳥心靈療癒的舒壓場域及健康的農產品，全方位促進農業永續及環境共好。

▲貢寮田寮洋地區紀錄到的鳥種高達354種，為全臺第一，圖為白翅黑雁鷗。