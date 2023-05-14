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北海岸院校街舞大賽登場　富基漁港熱力四射冠軍隊伍出爐

▲北海岸院校街舞大賽今登場　富基漁港熱力四射冠軍隊伍出爐。（圖／新北市農業局提供）

▲北海岸院校街舞大賽今登場，富基漁港熱力四射冠軍隊伍出爐。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府辦理的「2023北海岸時尚藝術季」今（13日）首度與中華民國街舞運動推廣協會合作在富基漁港凸堤碼頭舉行了一場熱血沸騰、精采絕倫的街舞大賽，並由臺北市立大學街舞團隊拔得頭籌、贏得2萬元獎金；輔大織品服裝學院時尚展覽亦邀請學生設計師進行作品解說，並由農業局長李玟頒發感謝狀，鼓勵青年堅持夢想。

今天「2023北海岸時尚藝術季-院校街舞大賽」邀請東南科技大學、黎明技術學院、崇右影藝科技大學、臺北市立大學、醒吾科技大學、萬能科技大學，6所在街舞領域具代表性的院校進行了一場熱血又精彩的街舞Battle，並由知名的街舞舞者田拓老師及Aya老師擔任評審，臺北市立大學街舞團隊脫穎而出獲得冠軍殊榮。

▲北海岸院校街舞大賽今登場　富基漁港熱力四射冠軍隊伍出爐。（圖／新北市農業局提供）

▲北海岸時尚藝術季-院校街舞大賽（冠軍臺北市立大學）街舞團隊。

觀賞街舞賽事的許先生表示，在網路上看到北海岸時尚藝術季街舞大賽的資訊，想說平常比較少機會到富基漁港，剛好趁這個機會帶家人來漁港走走、吃美食、看比賽，比賽中所有學生舞者都非常厲害，無法想像人生第一次觀賞街舞比賽居然是到富基漁港，很新奇也很精彩，不僅被學生的青春活力渲染，也留下印象深刻的回憶。

富基漁港不僅有熱血的街舞賽事，更與輔大織品服裝學院合作舉辦「輔大織品服裝學院時尚展覽」，不僅以海洋作為展覽主題，更納入永續及環保議題。參與時尚展覽展出的林姍霓同學表示，作品「百態·莫測」靈感來源為人生百態就像山川大地一樣變化莫測，以山脈及海浪的紋路進行設計，裙襬處的波型設計及剪裁體現出海浪拍打石岸的意象。

▲北海岸院校街舞大賽今登場　富基漁港熱力四射冠軍隊伍出爐。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局長李玟頒發感謝狀。

「輔大織品服裝學院時尚展覽」展期至5月27日，同時推出時尚展覽限定留言抽獎活動，幸運中獎者可獲得知名設計師潘怡良為北海岸時尚藝術季設計的專屬T-shirt一件，不僅讓青年學子有展露才華的舞台，也讓民眾有機會將時尚T-shirt帶回家。活動詳情請上「新北市農業局-稼日蒔光」，另外AR無聊猿裝置將持續至5月31日止，歡迎民眾全家大小到富基漁港遊玩並留下北海岸時尚藝術季的限定照片。

農業局長李玟表示，新北市政府近年來致力推動嗨漁港計畫，期望翻轉及活化漁港並與青年學子、環境生態、在地攤商及漁民共榮共好，希望將時尚藝術及青年流行文化帶進漁港的同時，亦與富基魚市合作推出藝番賞的滿額抽獎活動，進而帶動當地漁港觀光休閒經濟讓在地店家產生認同感，並提供才華洋溢的青年學子發光發熱的舞台，顛覆傳統印象，打造漁港新風貌。

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