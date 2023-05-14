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新北三芝茶農助婦女2度就業　粟益民產製「櫻花茶」享譽國際

▲三芝茶農助婦女2度就業　產製「櫻花茶」享譽國際。（圖／新北市農業局提供）

▲三芝茶農助婦女2度就業，產製「櫻花茶」享譽國際。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年5月第二周是母親節，是每個人紀念及感謝母親付出的日子，而新北市三芝區也有一群媽媽姐姐們，細心照顧茶園，孕育出新北特色櫻花茶，更獲2022日本「世界綠茶大賽」金獎，享譽國際最美櫻花茶的美名，讓新北被世界看見。

三芝區小粟手作負責人粟益民透過鄉里之間的介紹，雇用當地二度就業婦女、新住民媽媽，成立三芝區採茶班，來茶園幫忙採茶的婦女年齡介於45至75歲，粟益民的母親更親自擔任採茶班班長，帶領在地婦女們以人工採摘的方式採收一心二葉茶葉。平日採茶團由8位固定的成員協助採收工作，製茶旺季則會由15名婦女一起協力採收16公頃的茶園。

▲三芝茶農助婦女2度就業　產製「櫻花茶」享譽國際。（圖／新北市農業局提供）

▲三芝區採茶媽媽團齊心協力共同製作三芝櫻花茶。

粟益民原先在中國從事科技業，然而職場上的交際應酬令他感到疲倦，加上家族長輩不捨祖先傳承的茶園沒人承接，於是決定回故鄉從事製茶工作。起初，家裡只有母親與妹妹一起協助茶園的工作，為了將9年多的老茶樹重新修整成可以採收的茶樹，需要更多人手幫忙，想到可以結合在地婦女的力量一起開拓茶園，同時創造更多就業機會。

採茶婦女團其中一員黃火妹即為來自越南的華僑，90年嫁來台灣後，平時以當家政婦維持生計，後來經由朋友介紹來茶園採茶，如今已在茶園工作7年，由於茶園工作時薪較高，且採茶時段多在清晨，平日也能兼職其他工作，這一切都是為了照顧居住在越南的女兒。而對於小粟手作茶葉的品質，黃火妹也深表肯定，除了平日喜愛喝以外，也會定期寄送給在越南的家人，這份母親對子女的愛也藉由台灣的茶葉聯繫在一起。

▲三芝茶農助婦女2度就業　產製「櫻花茶」享譽國際。（圖／新北市農業局提供）

▲新住民黃火妹在茶園工作7年，肯定小粟手作茶葉的品質。

農業局長李玟表示，新北市推動「農業健康市／式」，兼顧生產及自然環境，造就永續產業與市民健康，新北市茶產區每年生產的茶葉品質優良，屢次獲國際獎項肯定，邀大家一起支持在地茶農的優質農產品。茶農粟益民表示今年收成狀況良好，茶葉除了供應茶行，今年也將展望國際參加今年的日本世界綠茶大賽，希望以去年獲金賞的經驗，再接再厲奪下今年的最高金賞。

購買好茶可洽在地農友「三芝茶」臉書粉專，更多活動詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專查詢。

▲三芝茶農助婦女2度就業　產製「櫻花茶」享譽國際。（圖／新北市農業局提供）

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