新北人本環境友善共存　石碇秀山橋增設人行橋

▲新北石碇秀山橋增設人行橋。（圖／新北市工務局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府打造人本環境不遺餘力，養工處最近完成石碇區秀山橋增設人行橋工程，改善橋上空間不足人車交織險象環生的窘境，提供往來石碇老街行人安全舒適的通行環境。

石碇秀山橋位於觀光勝地石碇老街附近，不僅是當地居民及遊客往返石碇老街、淡蘭古道等知名景點的重要橋梁，也是銜接碇格路與碇坪路的重要橋梁，過去居民及遊客經過秀山橋時，必須在狹窄的車道中穿梭非常危險，養工處採納地方建議後辦理增設人行專用橋梁，縫合橋梁前後人行棧道，讓往來民眾不再與車爭道。

養工處表示，秀山橋增設人行橋工程總長度為30.7公尺，淨寬為2公尺，主梁以鋼構型式設計，因秀山橋座落於觀光區，擁有自然景觀優勢，所以橋面採用壓花地坪柔化橋體結構增添老街懷舊氛圍，造型欄杆則延續前後步道型式融入老街古樸風情，全部工程於4月底完工，不僅美化市容環境，也提供民眾更完善的人行空間。

工務局長祝惠美指出，新北市正在推動城市建設的加、減法工程，增加城市建設、減去不必要的空間，提供安全、友善、無礙的人行空間。針對本次秀山橋人行橋增設工程，導入以人為本之思維，優化人行空間，加、減法工程交替運用，增加人行橋梁同時，減去厚重的水泥護欄，以穿透視覺較佳的格柵式護欄保留當地美景，並打造安全、友善共好的人本環境。