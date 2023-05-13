天皇洗澡不脫衣！早餐必吃「30公分鯛魚」　女官陪食超強技巧挑刺

▲日本古代天皇沐浴不脫衣，而且早餐必吃30公分鯛魚。（圖／時報出版）

文／胡煒權

摘自／時報出版《解開天皇祕密的70個問題第二部：天皇的生活與一生》

你知道古代日本天皇的早餐習慣嗎？古代的天皇通常在早上5、6點起床，並在晚上10點左右就寢。以平安時代和江戶時代的紀錄來看，天皇起床後，首先是洗手洗臉，接下來還需要洗澡，稱為「御湯」，另外也有稱為「風呂」的蒸氣催汗洗法，類似今日的桑拿浴。

一般來說，天皇入浴是在早上8點左右，洗澡時當然有侍候天皇的女官從旁協助。不過，古代天皇（還有貴族們）洗澡時是不會脫光衣服的，會穿著薄薄的「御湯帷子」衣裳入浴。順帶一提，這個「御湯帷子」便是現在「浴衣」的前身。

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齒黑揭密！古代天皇牙齒美容與身分象徵

洗澡完之後，天皇還不可以用餐，因為還要整理儀容，而且依照情況需要，每隔兩三天便要做一次染齒，即「齒黑」。「齒黑」是什麼時候開始的裝扮，已不可考。但由於考古學家在公元三世紀中後期的古墳時代遺跡裡，找到類似「齒黑」痕跡的人齒樣本，因此一般相信「齒黑」是古代便存在的習俗，用來保護牙齒，到後來成為了分辨貴族與平民的身分象徵。

四方拜祕辛，天皇國務風雨不改！

整理好身體儀容，天皇還要找專人為自己洗刷雙手，稱為「御手水」，弄得乾乾淨淨，為的是準備早上最重要的事─四方拜。四方拜的「四方」，簡單來說就是皇宮的四方，寓意國土的四周，還有朝伊勢神宮的方向進行遙拜，以示向祖宗行拜禮，這個儀式是天皇每天的「國務」，原則上風雨不改。

天皇早餐盛宴，30公分鯛魚驚豔登場

早上的「任務」完成後，天皇終於可以到日常生活的空間「常御殿」享用早餐，時間已經來到早上的10至11點。這頓早餐一般稱為「大床子御膳」。前菜一般是「餅」(一般稱為「御朝之餅」)，通常有六塊，放在一個稱為「三方」木製檯盤上，然後還有其他主菜，有菜有肉。中世紀以後，一般每頓主菜裡都有一條長30公分的鯛魚。

佛教影響下，天皇餐桌上的奢侈禁肉之謎

由於天皇長期奉行佛教思想，所以自十世紀以來，他與京都的貴族們主要進食的肉類是魚肉和鳥肉，而野豬、鹿等獸肉則要到明治時代以後才得以解禁。因此，在普遍不進食獸肉的當時，魚類和雞便成為當時天皇和貴族補充蛋白質和脂肪的主要來源。另外，在一些紀錄裡，也看到天皇和貴族會飲用稱為「穌」、「酪」的乳製品，同樣是天皇與貴族吸收蛋白質和脂肪的副食品。但是，隨著肉食主義消弭，這些與牛相關的乳製品最終沒有成為御用食品。

天皇御膳揭秘：女官陪食與奢華餐具之賜

話說回來，天皇進膳的時候，一般都有多名女官來陪食和侍候，還有專人先試吃試毒，以保安全。除了魚類之外，還有數十碟小菜。天皇食用鯛魚時，當然不會自己挑魚刺，而是由侍候左右的女官處理，她們會用訓練有素的技巧在不破壞魚的形態下將刺全數拔出（陪食的女官在江戶時代統稱為「御末」）。

當然，天皇是吃不完這數十碟御膳的，所以剩下來的都會留給陪食的「御末」，甚至天皇用過的餐具也會送給他們，當作賞賜。

從兩餐到三餐，天皇餐飲生活日本酒的不解之緣

我們現代人一般是一天三餐，但古代天皇在不同時代進食兩餐至三餐不等。晚餐在傍晚五點左右開始。換言之，早上11點至傍晚5點，是天皇處理政務、學習的活動時間。晚餐菜色沒有指定，唯獨不可缺少日本酒。從歷史資料裡可以看到，不少天皇都是愛酒之人，明治天皇便是其中一位，可以說是酒不離手。

★本文摘自時報出版《解開天皇祕密的70個問題第一部+第二部套書》，作者胡煒權，日本史學者。天皇作為日本文化的代表，是謎一般的存在。一部為華人讀者而寫的天皇解說書，打破你對日本天皇的誤解。