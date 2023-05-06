《鬼滅》禰豆子跟「思覺失調者」相似！嘴上竹片就像精神科藥物

▲《鬼滅之刃》的禰豆子角色，在心理師眼中跟思覺失調者有許多相似處，也有抵抗傷害的能力。（圖／Muse木棉花-TW提供）

文／心理師林萃芬

摘自／時報出版《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》

你是否好奇《鬼滅之刃》中禰豆子角色背後的心理奧秘？在變成鬼之前，禰豆子不僅是竈門炭治郎的妹妹，更是家中貼心的老二。那麼，究竟是什麼讓她的人格主軸如此引人注目？快來一探究竟！

禰豆子心理解析：阿德勒學派與家庭角色影響

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禰豆子的個性，很符合阿德勒學派「家庭星座」中排行老二的正向特質，優點是不會經歷老大的失落感，而且一出生就學習跟老大炭治郎相處，因此習慣跟別人分享、合作，對別人較有同理心，連帶的也擁有較好的人際關係。

當家人遭受鬼舞辻無慘的暴力攻擊時，禰豆子捨身保護家人，也因此沾到鬼舞辻的血液，變成了吃人鬼，剛開始她對人類的血液仍有慾望，但靈魂深處聽到炭治郎呼喊自己的名字：加油，禰豆子，為哥哥加油，你不能變成鬼。喚醒了禰豆子內在的人性。

禰豆子心理之謎：成鬼後的心智演變與自我救贖

變成鬼之後，禰豆子的行為退化到幼童的心智狀態，她不需要仰賴人類血液補充力量，而是靠著長期睡眠恢復體力，平常她總是安安靜靜待在哥哥炭治郎背上的木箱裡睡覺。

禰豆子擁有可以任意變大變小的能力，在哥哥碰到危險的關鍵時刻，她會施展超強的腿力，就像踢足球般把敵人瞬間踢飛。儘管不幸成為了鬼，但禰豆子心中沒有怨恨，她找到自己的生存方式，不被鬼舞辻無慘操控，後來她還克服了鬼「日照就會死亡」的弱點，讓鬼舞辻無所不用其極想要得到禰豆子。

▲禰豆子擁有可以任意變大變小的能力，在哥哥碰到危險的關鍵時刻，會挺身作戰。（圖／《鬼滅之刃》劇照）



禰豆子與思覺失調：心理層面的共鳴與家庭角色影響

不知道是什麼原因，看到禰豆子我就會聯想到思覺失調的當事人，他們大多數人就像禰豆子一樣，靜靜地待在箱子裡，默默無害的努力生活著；他們也像禰豆子一樣，常常會被不知情的人誤解，受到莫名的指責排斥。

禰豆子嘴上的竹片，就像精神科的藥物，能夠讓他們保持穩定、安全的狀態。思覺失調的人會不會成為殺人鬼，跟家庭成員關係好不好，家庭有沒有支持的力量，家庭會如何解讀外界訊息，家庭性格是真誠開放還是自私防衛，家庭對外態度是友善溫暖亦是冷酷攻擊有關。

▲禰豆子平時總是靜靜待在箱子裡，這點和許多思覺失調者一樣，默默無害的努力生活著。（圖／《鬼滅之刃》劇照）



禰豆子、珠世大人與思覺失調者的故事

就像禰豆子有溫暖的家庭保護力量，即使變成了鬼，她依然不會傷害別人。另外，還有珠世大人，生前是個懸壺濟世的醫師，成為鬼後仍然是個利他的醫治者，努力研究調查鬼舞辻無慘的血液，希望有朝一日能夠研發出治療的藥物，為別人解脫痛苦。

這讓我聯想到曾經有個醫師，為了保護診所的同仁而犧牲自己生命的偉大情操。殺害醫師的人，就是他拼命保護的同仁哥哥，患有思覺失調的同仁哥哥因為看不慣妹妹吝於為家人付出，憤而帶刀去找妹妹理論，而同仁的爸爸急於保護自己的孩子，一方面交代診所要好好保護妹妹，另一方面請求診所不要報警，因為患有思覺失調的哥哥已經太可憐了，別再讓哥哥受到傷害。

揭開心理悲劇：探究自私、敵意與疏離背後的真相

但悲劇發生後，這個家庭的每個成員都在保護自己，對被殺身亡的醫師完全沒有同理心。真正殺人的其實不是「精神疾病」，而是「人性的自私」、「對人的敵意」、「家人的疏離」以及「憤怒的情緒」。如果自我覺察對人有任何傷害的可能性，就要學習禰豆子好好咬住竹片，依照醫師的診斷好好接受治療，而不是任意剝奪別人的生命，再用精神疾病當成護身符。

★本文摘自時報出版《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象：解析角色人格特質，探索天賦潛能，培養穿越險境的內在勇氣》，作者林萃芬，專業諮商心理師。《鬼滅之刃》登場人物的性格和背景各不相同，喜歡劇中的不同角色，能分析出你的個性和心理特質。劇中有各種不同的險境，真實世界裡也有，主角們都是如何穿越險境的呢？或許可以從中汲取出「勇氣」，並透過14個自我檢測與13個自我練習，幫助我們在面對險境時，隨時補充正向能量。

