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年輕窮很正常⋯鼻子大40歲後發財！命理師：財運好跟腎臟脾胃有關

腎臟。（圖／達志／示意圖）

▲財運要好，跟腎臟和脾胃也有關。（圖／達志／示意圖）

文／簡少年
摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書

每個人都渴望自己的財運能翻倍增長，愛財之心，人人皆有，畢竟沒有人會嫌錢賺太多。確實有眾多人好奇地詢問，究竟要怎麼做才能讓財運變得更好呢？當然最直接且有效的方式，就是開源節流，但實務上要做到還是需要一番努力與練習。從面相學角度來看，神秘的「財帛宮」，其實就是看鼻頭。

鼻頭大又硬？40歲後恭喜發財！

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應該有聽過，一個人如果鼻頭越大就越有財。鼻頭很大，基本上來說確實會比較有錢，但要注意的是，鼻頭不是大就好，還得要硬。如果鼻頭大卻是軟的，很容易一跌不起。還有一點是，其實要到40 歲後才會開始走鼻子的運，因此就算你鼻頭很大，想要有錢也要等到40 歲以後才會比較明顯。所以你如果鼻子很大，年紀卻還很輕，窮是正常的，經過一番奮鬥之後你一定會有所收穫。

腎好又勇敢？抓緊機會，一飛沖天！

另外，鼻頭的好壞，其實跟人的腎臟還有脾、胃也有密切關係。腎臟，在中醫裡面有個名詞叫「腎主恐」，也就是腎掌管你情緒中的恐懼，長期容易緊張、受恐懼影響的話，也會導致腎的脈氣不足。

相對來說，一個人的腎臟如果狀況好，安全感好，就會勇於冒險。腎跟財運有什麼關係呢，正所謂小富由儉，大富由天。發大財在人的一生中是一個小概率的事件，你得要有冒險的精神，才能夠抓住機會，一飛沖天。不過大多數人其實都是大起大落，難以留住錢財。不管抓住再多次機會，最後都是一場空。這點則是跟你的財庫有關囉。

想致富？從腎臟和脾胃改變命運！

財庫跟脾胃有非常強的關聯。一個脾胃很好的人，他就能夠存住錢，不讓錢財流掉。所以你現在知道，想要改善自己的財運，要從腎臟跟脾胃做起。改善腎臟，讓成功的概率有機會提高。

財富跟腎的關聯在《思考致富》也有提到，那就是關於性的力量。成功學教父拿破崙．希爾發現，成功跟一個人對於性的態度有很大的關聯，他看到很多很年輕就成功的人，因為沉溺或花費過多的時間在對性的追求，導致他的事業無以為繼。

而真正能獲得巨大成功的人會將自己的性能量轉換到事業上，讓自己獲得更大的成功；這點再次呼應我們要改善腎臟的觀點。

脾胃好，眼瞼厚，年輕時就成富翁！

如果一個人成天夜夜笙歌，那他的腎臟就容易日漸衰落，自然就容易失去安全感。而他的事業呢，也就難以平穩地前進。改善脾胃，最簡單就是細嚼慢嚥，準時吃飯。

大家可以仔細觀察這些商場上的大老闆們，他們在吃飯的時候，通常都是不疾不徐地，絕對不會狼吞虎嚥把東西吃下去。以中醫的角度來看，吃一口飯要嚼30 下。充分咀嚼之後，才能讓你的脾胃吸收更好。

不只是鼻頭跟腎還有脾胃有關，代表田宅宮的上眼瞼，也是跟脾胃很有關聯喔。當你的脾胃越好，一般來說上眼瞼就會越厚。相反地，脾胃越差，你的上眼瞼也就越薄。如果一個人的上眼瞼非常非常地厚，這樣的人很容易在很年輕的時候就能夠置有田產。所以記得一定要養好自己的脾胃，準時吃飯，健康吃飯，讓自己早日成為有產階級。

▲▼《簡少年現代生活改運書》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造

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簡少年時報出版財運面相命理

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