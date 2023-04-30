好債務讓你上天堂！吳淡如顛覆喊「別怕欠債」　但要避免壞債務

▲債務其實有分「好」跟「壞」，好的債務讓你上天堂。（圖／記者劉維榛攝）

文／吳淡如、陳重銘

摘自／時報出版《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》

在這裡提出了一個絕對不傳統的觀念：「別怕負債」。怎麼說呢？「好的債上天堂、壞的債地獄下不完」，談到債，也許你會認為我想要告訴大家盡量不要欠債。不對！如果你的經濟能力穩穩地能夠支付借貸的利息，在通膨時代，透過適度借錢讓資產變大，是一種「抗通膨」的方法，只要把借來的錢用在蓋得過利息支出的收益上。

以下是一個案例：10 年前，一直在租屋的阿美看上北市兩房共1千萬的預售屋，而阿美手頭上有300萬，銀行願意貸款給她8成，那麼她應該買下這間房子嗎？



事後諸葛亮有用嗎？買房的真相讓你大吃一驚

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誰都會扮演事後諸葛亮，你一定會說可以！因為這10年來房子至少漲了5成！如果阿美10年前明明夠付頭期款，而她要等存夠千萬才來買，是不是損失大了？對的，粗略估計資產少了5百萬（用50％來算），這10年她也多付了超過180萬的房租（假設房租每月1萬5千元）。這是有史以來利率最低的10年，10年貸款利息（不算本金攤還）大概就是150萬。也就是阿美借錢買下去的話，現在的資產至少多530萬元。



小換大，富婆懂得欠好債

不管之前買的房是不是很完美，以小換大總比赤手空拳去追房價容易。我也看過一些小富婆，除了自住之外，還買一小房出租，當被動收入。剛開始付貸款是緊了點，但她們通常越活越自信，知道萬一失業也不會太淒涼。欠錢，分好的債和壞的債：「壞的債」具備三要件：利息偏高、借款利息比收益高、借了去打水漂；「好的債」是為了累積資產：包括有收益的房子和優良股票，收益穩定且比利息高。



看懂好債與壞債，理財更有方向

怕欠債，連房子都是要有全款才能買，長期來說，因為追不上通膨速度，會相對貧窮。真正會理財的人，要有一些對好債的心理承受度。當然，如果你一有欠債就吃不下睡不著，那就不欠為妙。借錢並不一定要買房子，我很贊成這種借力使力的方法：如果你有房子，想辦法盡量不要還本金，能借就借出來，長期來說「通膨」同時也會吃掉你的債務。



貸款與股票同一標的，穩妥又賺錢

假設你跟國泰金（舉例）貸款，那麼你就投入買國泰金的股票，借與買同一個標的，安心了吧？我個人比較喜歡0056 或00878 這種一般人嫌無聊的ETF，股息算來約6％。如果貸款成本2％，不算股價的漲跌，也平白賺了4％吧。100 萬，就是多4 萬。而貸款利息雖然可能升高，要高到3％卻也難。通膨每年至少吃掉你的購買力3％；這種狀況下借錢也是避險行為。



欠錢不還，利息滾滾來！小心這些壞債將吞噬你的財富

至於壞的債，一定要積極面對，能還快還。有個女性友人在20 年前用現金卡借了80 萬元給家人應急，以為銀行沒一直來催就不用還，結果目前累積超過1,200萬。就算是欠「白道」的錢，消費性貸款的利息會讓欠款每5 年多一倍！欠黑道就更慘，利息「最少」每周10％。這就可以說明為什麼影劇明星明明賺得多，只要開始欠債，就永生永世難還！

★本文摘自時報出版《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》，作者吳淡如、陳重銘。

理財，就要先理腦──不要忽視最簡單的複利投資概念，讓最簡明的觀念來為自己與家人穩定累積財富，讓自己無論面臨如何的人生難題，都能擁有安心的終生保障。