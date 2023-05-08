　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

巴菲特為何賣出台積電股票？股神「核心投資」成功法則大公開

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）賣掉台積電股票，是考慮資金安排。（圖／路透社）

編按：美國投資大師華倫．巴菲特表示，波克夏海瑟威在去年大幅減少台積電ADR持股的原因，是考慮到地緣政治緊張，這也是他首度親口談到台積電的投資決策。他稱讚「台積電是一家管理良好的公司」，但波克夏的資金還有更好的安排。巴菲特也在2023年寫給股東信中提及，波克夏海瑟威的成功來自長期複利累積、避免犯下重大錯誤，並再次稱讚兩大持股可口可樂和美國運通每年穩定的成長與獲利。

文／三原淳雄
摘自／時報出版《巴菲特投資攻略圖解

▎揭開巴菲特的投資組合

[廣告]請繼續往下閱讀...

相較於機械式分散投資的指數型投資，巴菲特建議的「核心投資」更適合只想投資少數精選個股的積極型投資人。

讓我們先來看看巴菲特的投資組合吧，巴菲特經營的波克夏的投資組合如下頁圖表所示。儘管這個投資組合的市價總值高達1,705億美元，主要的個股卻只有15家公司，而且持有時間都長得驚人。其中，可口可樂、美國運通等都是本書中多次提到的個股。

隨著時代趨勢提高投資組合的報酬率，幾乎是每個投資組合經理人都會做的事，但巴菲特的投資組合的特徵是，一旦認定是好的個股，就會集中投資，這就是「核心投資」。

一般認為，只要盡可能分散持有個股或金融商品，就可以降低風險。可是巴菲特卻認為，持有許多沒有經過仔細調查的個股，風險反而比較高。

▲▼巴菲特投資心法。（圖／時報出版）

▎核心投資的五大成功法則

接著，讓我們來看看核心投資的主要特徵有哪些。這裡引用《巴菲特勝券在握的12個原則》書中的一段內容作為參考。

1、找出表現優異的公司

所謂表現優異的公司，指的是那些業績長期維持穩定、經營者誠實面對股東的公司。前幾章談到巴菲特的選股原則，都是找出這類公司的方法。只要運用方法，找出表現優異的公司，就能找到適合長期持有的績優個股。

2、投資個股檔數越少越好

對於已經習慣分散投資思考模式的投資人而言，可能會對這一點感到不太自在。巴菲特的核心投資概念受到費雪相當大的影響，費雪認為，與其分散投資在許多自己不太熟悉的企業，還不如集中投資在自己相當了解的少數企業比較好（參見第105頁）。

巴菲特也曾經說過，雖然對完全沒有投資概念的投資人來說，指數型基金是不錯的選擇，但是對股票投資有一點經驗與相關知識的人而言，核心投資是更好的方式。因為只要具備一定程度的相關知識，找出表現優異的公司，精選個股，就能架構出成功的投資組合。

3、提高命中率

巴菲特的投資原則之一，是只鎖定那些他確信會投入自有資金至少10％的公司。每檔個股配置10％的資金，表示持股不會超過十檔以上。

然而，巴菲特所謂的核心投資，並非找出十檔績優股之後平均分配資金，他篩選出的個股當然也會有優劣之分，因此相對優異的公司就應該投入較多的資金。

4、耐心地長期持有

找出那些至少可以持有五到十年的績優個股。巴菲特曾經說過，買進股票應該以「終生持有」為原則，買進那些馬上就打算賣掉的個股是愚蠢的行為。

然而，如下一節要介紹的，如果發現更好的公司，或企業的經營方針有所改變，投資人就有必要重新檢視投資組合，調整投資組合。

5、不因股價的變化而陷入恐慌

股票市場經常在變動，但優秀企業的股價遲早會上漲，所以沒有必要跟著市場波動而心情起伏不安。

巴菲特對於股票市場的動態幾乎毫不在意，他曾經說過：

在我心中有著不為漲跌所動的鎮靜，因為我就是和那些相信沒什麼好怕的人們一起成長的。

事實上，他的事業夥伴蒙格也是完全不受股價影響的人，因為比起股價的波動，更重要的是建構高品質的投資組合。

▲▼巴菲特投資心法。（圖／時報出版）

▎巴菲特決定汰換投資組合的時機

由於巴菲特的投資法是以「終生持有」為原則，所以他對於投資組合的調整相當慎重。正如本書第82頁提到的，一直反覆買賣股票會造成手續費和資本利得稅金的增加，抵銷了「複利效果」。

可是，買進之後就這麼放著不管好嗎？

當然不是。巴菲特在買進股票之後還是會繼續研究這家公司，同時也會留意那些還沒買進的潛在標的。只要符合以下條件，他就會進行成分股的汰換：

1、發現新的績優個股時

2、現有持股已經不再符合當初設定的基準時

3、事後發現自己先前的決策有誤時

在這種情況下，巴菲特是怎麼做出汰換投資組合的決定呢？

首先，發現新的績優個股時，手上的現有持股會是很有用的判斷資料。也就是說，新發現的個股必須與現有持股一一比較，只有當新的個股更加符合自己的投資哲學時，才進行個股的汰換。除此之外，投資組合應該維持不變。

在比較兩檔個股時，應該採行與當初選股時完全一樣的基準：事業是否簡單易懂、企業的未來展望好不好、經營者是否誠實面對股東、股價與企業價值相比是否被低估了……一一對照這些標準檢視，如果很明顯是新的個股占上風，那麼就來到巴菲特認為應該汰換的時機了。

▲▼巴菲特投資心法。（圖／時報出版）

▎巴菲特決定「賣出」的時機

此外，只要一發現現有持股已經不再符合當初設定的基準時，巴菲特就會毫不猶豫地賣出持股。

不管當初買進時是多麼優秀的企業，隨著時間的更迭，情況也可能會有所變化。例如經營者改朝換代，導致經營方針改變，或是大環境的改變，造成核心事業已經不合時宜等，這些情況都有可能發生。當巴菲特察覺到這類變化時，就是賣出的時機。

另外，當他發現自己先前的決策有誤時，也會出脫持股。

本書第147頁介紹過的全美航空就是一例，還有，明明是大宗商品事業，卻誤以為具有相對優勢，或誤判具有高收益力⋯⋯發生這些情形時，巴菲特的做法就是盡早拋售持股。

如果沒有符合以上這三種情況，就應該以「終生持有」為基本原則。

▲▼巴菲特投資攻略圖解：實踐巴菲特投資法的最佳入門【暢銷15年經典版】（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《巴菲特投資攻略圖解：實踐巴菲特投資法的最佳入門【暢銷15年經典版】》，作者三原淳雄，經濟評論家、鑽研巴菲特的投資專家。揭開巴菲特的選股原則，一步步了解巴菲特如何解讀資訊、挑選企業、鑑定經營者，兼顧「價值型投資」和「成長型投資」，並落實「核心投資」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
他背「媽媽骨灰罈」流浪13年　縣府伸援手
酒商遭剁雙掌　高大成曝「江湖規矩」：下次剁腳
快訊／「真相只有一個」　郭台銘這2天將公布BNT採購秘辛
宣明智「挺郭夜宴」邀14藍委到場12人　出席名單、談話內容曝
信義區「極簡日租套房」現場照曝光　市府狂掃開罰775萬元
「3星座」要轉運了！
快訊／A肝莓風波延燒　好市多3產品累計下架31噸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

代表進軍全國　台南長榮國中部勇奪生物科展冠軍

他見超商賣現煮滷味困惑「有搞頭嗎？」內行揭真相：每年吃掉300億

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉　財神爺眷顧大發橫財

巴菲特為何賣出台積電股票？股神「核心投資」成功法則大公開

北市個案「弱陽性」！A肝莓風波延燒　好市多3產品累計下架31噸

基隆推滷肉飯大胃王比賽　副市長邱佩琳：打造城市美食文化

銀髮族培養第2專長　中華醫大開辦料理培訓班、西點麵包製作班

職能治療師修法連署破4萬人！225團體響應　力拚本會期排入立院審查

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

SOD是真的？她送早餐給驚喜　開門目睹男友與親妹躺床亂倫

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

《特務家族》張赫.張娜拉再變夫妻　他剃眉、下跪...她也藏祕密

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

代表進軍全國　台南長榮國中部勇奪生物科展冠軍

他見超商賣現煮滷味困惑「有搞頭嗎？」內行揭真相：每年吃掉300億

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉　財神爺眷顧大發橫財

巴菲特為何賣出台積電股票？股神「核心投資」成功法則大公開

北市個案「弱陽性」！A肝莓風波延燒　好市多3產品累計下架31噸

基隆推滷肉飯大胃王比賽　副市長邱佩琳：打造城市美食文化

銀髮族培養第2專長　中華醫大開辦料理培訓班、西點麵包製作班

職能治療師修法連署破4萬人！225團體響應　力拚本會期排入立院審查

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

SOD是真的？她送早餐給驚喜　開門目睹男友與親妹躺床亂倫

新北商圈樂賞螢　體驗在地文化及生態美景

市地重劃爭議　民間團體舉辦座談會學者呼籲立專法

未獲藍徵召將獨立參選？郭台銘喊沒有、沒有　「I’m ready！」

鄉民點名行人地獄再+1　「讓人體驗一條命的青蛙過河」交警要管了

他背「媽媽骨灰罈」流浪13年　苗縣府伸援手

憂「紅土之王」納達爾趕不上法網　費德勒：我衷心祝福他

代表進軍全國　台南長榮國中部勇奪生物科展冠軍

上課突聞怪味喊「好臭啊」緊急疏散　大阪50名小學生送醫

快訊／「真相只有一個」！　郭台銘嗆這2天公布BNT採購秘辛

星巴克5／12起週末連3天買一送一　重點要帶媽媽去

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

生活熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

伊莉公告「永久尊貴會員」終結　會員傻了

好市多烤雞「袋裝1幕」嚇壞他！會員：這種才讚

連千毅微笑合影顏清標！鬆口12字願望

即／大雷雨夜襲　4縣市大雨警戒

今降10℃！12縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

雨彈炸4縣市！彭啟明曝整坨水氣將襲台

野生彭于晏上街遛狗！天母人嗨翻：要瘋了

更多熱門

相關新聞

共譜兩岸和平新樂章！　點子農場籌劃「Imagine台灣」發聲活動

共譜兩岸和平新樂章！　點子農場籌劃「Imagine台灣」發聲活動

股神巴菲特因為地緣政治不敢投資台積電（2330），足見台海議題嚇跑外資，點子農場創新顧問公司執行長吳仁麟今（8）日指出，即將籌備「Imagine台灣」活動，為兩岸和平發聲。

巴菲特賣台積電　經濟部：要讓世界知道台灣安全

巴菲特賣台積電　經濟部：要讓世界知道台灣安全

泰山每股擬配4元　股利總額近20億

泰山每股擬配4元　股利總額近20億

竹科女200萬飆股不信被騙　還想再匯300萬

竹科女200萬飆股不信被騙　還想再匯300萬

巴菲特形容「AI就像原子彈」

巴菲特形容「AI就像原子彈」

關鍵字：

巴菲特時報出版投資理財股票

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

即／13台冷氣室外機整排掉落　台中10汽機車慘挨砸

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

王思佳陷假包連環爆「賴薇如7字發聲了」！11年恩怨被挖

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

畫面曝！母女過馬路遭猛撞　3歲女童被輾過慘死

當保人慘遭「砍斷雙掌」丟包！　他身分曝光

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面