齊心抗疫1200天　南投感恩音樂會感謝護理師辛勞付出

▲護理人員於所有醫事人員中佔比超過6成。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

今天是國際護理師節，南投縣衛生局表示，COVID-19疫情終於接近尾聲，疫情期間全球的護理師們都齊心同力投入這場「戰疫」中，堅守崗位、守護病患的健康與生命，感謝白衣天使們的付出；縣政府日前也舉辦「南投縣112年護師節暨防疫表彰感恩音樂會」，並表揚22位衛生局（所）資深護理人員，為在防疫期人員辛勤的付出，致上最深敬意和謝意。

音樂會於10日舉行，縣長許淑華、縣府衛生局長陳南松、衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬、全縣所有醫院及診所院長代表、衛生局轄下衛生所等所有醫護相關人員近300人到場參與；活動以防疫紀錄影片揭開序幕，完整記錄著從疫情發生後，所有醫護人員們艱苦的身影，護理人員從疫苗接種、篩檢、臨床等方面全心奉獻堅守防疫工作，恪盡職責，共同完成任務，呈現出防疫工作的辛苦歷程。

陳南松則對第一線護理師表達感恩，也指出自109年起開始新冠肺炎疫情的整備與應變，至今年5月1日起防疫降階，將近1200天的防疫期間，公私協力夥伴們真的很辛苦。

▲南投縣長許淑華出席防疫表彰感恩音樂會，感謝防疫伙伴辛勞付出。（圖／南投縣政府提供）

許淑華也為資深護理人員一一頒獎表揚，其中年資最高達35年的是中寮鄉衛生所護理師兼主任趙聆惠；會中也公開表揚縣內院所疫苗接種有功人員的感謝狀及禮品，共有社區接種貢獻獎16家院所、校園接種貢獻獎9間院所，及13鄉鎮市衛生所的防疫功臣們。

▲南投縣政府於國際護師節前夕感謝護理師和防疫伙伴辛勞付出。（圖／南投縣政府提供）

依衛福部2021年統計數據顯示，全台灣職業護理人員共17萬9630人，佔所有醫事人員的62%；南投縣護理師護士公會理事長李世凱表示，護理人員為病人的生命與健康夙夜匪懈，因三班輪班、工作壓力沉重，常有生理時鐘紊亂、睡眠障礙、高血壓、代謝症候群等問題，偶而還要被家屬碎唸，其付出卻與薪資不成比例，導致離職率高、人力嚴重不足，期望國人也要好好疼惜護理人員，提供友善的職場，實施護理留任措施，讓護理人員有意願留在工作崗位，守護民眾的健康。