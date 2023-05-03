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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文感謝防疫英雄「未提鴻海、慈濟、台積電」！　趙少康火大了

▲▼ 。（圖／蔡英文臉書）

▲蔡英文2日晚間出席COVID-19授獎晚會，感謝堅守防疫 。（圖／蔡英文臉書，以下同）

記者邱晟軒／綜合報導

5月1日正式解編的中央流行疫情指揮中心，昨（2）日晚間舉行「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，並由總統蔡英文親自頒獎。然而，資深媒體人趙少康卻不以為然痛批執政黨「只內宣不檢討」，更踢爆蔡英文在致詞時，隻字未提鴻海、台積電及慈濟捐贈疫苗，甚至連總統府、疾管署新聞稿中也都沒寫。

趙少康今天在臉書發文表示，歷經三年多疫情肆虐，每個人的生活與工作都受到影響，經濟重挫，更不用說有1萬9千多人因疫情而死亡。蔡政府的防疫結尾不見檢討改進，竟然是在中央疫情指揮中心解編隔天舉辦盛大的授獎表揚儀式，前指揮官陳時中更站在蔡英文旁邊，絲毫不覺愧疚。直到防疫的最後一刻，蔡政府還在大內宣，絲毫不在意人民因疫情而遭受的痛苦。

▲▼ 。（圖／蔡英文臉書）

趙少康表示，蔡英文致詞說，「是懷著感恩、喜悅的心情來參加這場晚會」，我真的不曉得蔡英文到底為何喜悅？蔡政府的防疫措施荒腔走板，停班停課標準一變再變，堅持不普篩、民眾搶口罩、搶快篩、搶疫苗，政府完全沒有配套，人民苦不堪言。直到今天，3+11的破口沒人負責，高端疫苗弊端也不敢公諸於世，太多問題都還沒釐清。

他進一步指出，在昨晚的表揚晚會上，蔡英文說靠著蘇貞昌及陳時中帶領防疫團隊，替台灣守住疫情；但她真正應該「感恩」的是在最缺乏疫苗的時候，包括鴻海、台積電及慈濟捐贈疫苗，讓台灣人得以接種。蔡英文現場不僅不提這三個單位，連總統府、疾管署新聞稿中也都沒寫。由此可見，蔡英文不滿民間捐疫苗，讓政府丟臉，連聲謝謝都不願意講，「其器小哉！」

趙少康最後強調，防疫有功人員辛苦，應當稱許，但更多因為疫情受到不平等待遇及委屈的各行各業，卻等不到政府的重視。蔡英文疫情期間沒有跟人民站在一起，無法同悲同苦，疫情結束就找陳時中、各國駐台使節宣傳政府防疫，沒有一人一官受到究責，更讓人看清楚蔡英文自大、無能的本質，把疫情當成政治舞台罷了。

▲▼ 。（圖／蔡英文臉書）

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關鍵字：

趙少康蔡英文陳時中防疫

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