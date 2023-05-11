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勞苦功高！　護理師節疫情降級...花蓮向3697名護理師致敬

▲▼國際護理師節前夕，花蓮縣衛生局局長朱家祥局向全縣3,697位護理師致上最深的謝意。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼國際護理師節前夕，花蓮縣衛生局局長朱家祥局向全縣3,697位護理師致上最深的謝意。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

5月12日是國際護理師節，花蓮縣政府徐榛蔚縣長及衛生局局長朱家祥在這個溫馨與感恩的節日，向全縣3,697位護理姐妹、弟兄們致上最深的謝意。全球經歷1,000多天新冠肺炎的重大衝擊挑戰，今年5月1日疫情終於正式降級，從第5類傳染病調降為第4類，此時慶祝國際護師節極具意義。

▲▼國際護理師節前夕，花蓮縣衛生局局長朱家祥局向全縣3,697位護理師致上最深的謝意。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，回想去年此時花蓮疫情正值嚴峻，確診者人數迅速攀增，仰賴醫護人員堅守崗位照顧民眾，不論是急診、專責病房、居家照護、機構群聚感染處理、支援加強型防疫旅館...等，當時護理師根本無暇慶祝這個專屬節日，全力投入維持醫療量能，以守護民眾健康為首要目標，如今走過疫情實在值得驕傲與肯定。護理人員除了在各項三段五級的公共衛生政策推動，奠定台灣傲人的醫療量能，於醫療臨床及護理機構照護、教學、研究、職場及校園，甚至災害醫療防救等領域都有白衣天使的揮灑空間，護理多元發展已經成為顯學，跳脫過去大家對護理人員既有的傳統印象。

▲▼國際護理師節前夕，花蓮縣衛生局局長朱家祥局向全縣3,697位護理師致上最深的謝意。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
朱家祥進一步說明，內政部已於去年4月11日修正公告，明訂5月12日原訂「護士節」修正為「護理師節」，在這感恩的節日，向所有護理人員致上最深的謝意，也向所有護理人員的家人致上謝意，因為您們的支持與包容，才能讓護理夥伴勇敢向前。護理人員是醫事專業中人數最多的一群，護理工作包含科學、藝術、溝通、溫暖等專業能力，不但需要跨領域學習歷練，更要具備包容理性特質，不是一項容易從事的專業，就算在AI世代，也無法用科技完全取代護理人員的照護。高齡少子化的現代，護理執業的過程必須肩負更繁複的任務，各職場極缺護理人力也成為負向循環，朱家祥同時呼籲年輕人投入護理行列，這是一個有價值也值得驕傲的終生志業，更期望社會對護理有更多尊重及支持，讓持續堅持護理工作的夥伴們能不忘初衷。

▲▼國際護理師節前夕，花蓮縣衛生局局長朱家祥局向全縣3,697位護理師致上最深的謝意。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
回想大家在疫情非常時期之下，為了維持國內防疫量能，要求醫護人員減少不必要出國移動、各類活動或集會，如今終於降級，我們都走過來了。醫（護）病關係的改變、醫療護理的進步讓護理人員承受更多照護及學習壓力，目前社會大眾會以更高的標準來期許護理人員，疏忽了護理人員也是普通人，需要有自己的正常生活。朱局長期勉護理同仁在付出愛心照顧他人之同時，身心靈上也能有所寄託，別忘照顧自己的身體健康仍要關愛自己、強健自己。

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