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口罩令明明解禁　他搭車見「路人仍緊戴」！網曝原因：夏天更要戴

▲▼ 捷運上第一天開放不戴口罩。（圖／記者黃資真攝）

▲多數民眾已習慣戴口罩出門。（示意圖／記者黃資真攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著疫情趨緩，現在不論外出或搭乘大眾交通運輸工具，民眾均無需佩戴口罩，不過有網友指出，政策已經鬆綁了，但路上還很有許多人口罩戴緊緊，即便天氣悶熱也不會拿下，好奇大家戴口罩的原因是什麼。

有網友在PTT發文，「現在戴口罩是為了什麼？」大家都很期待口罩解禁的那一天，但真正解禁後，坐大眾運輸工具時，發現周圍的人口罩還是戴緊緊，即便夏天到來又熱又悶，居然也都戴著口罩，「現在大家是因為習慣？空氣問題？還是什麼原因都還是選擇戴口罩？」

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對此，網友紛紛表示，「不用做臉部表情管理」、「沒打扮的時候就可以遮好遮滿」、「容貌焦慮，順便遮陽，至少臉頰斑可以少一點」、「懶得刮鬍子」、「可以掩飾我的厭世臉」、「因為不用化妝」、「提高顏值」、「已經戴口罩戴到有容貌焦慮+習慣在口罩下面放心的大做表情，所以我回不去了」、「夏天真的是五味雜陳」。

也有網友是為了防病菌，「防護其他病菌不行嗎，還不是一堆人咳嗽不遮亂噴口水」、「因為一堆人習慣太差沒辦法控制，我只好戴口罩保護自己喔」、「還是很多人感冒，咳嗽噴嚏超大又不遮的」、「防那些咳嗽打噴嚏亂噴的人」、「怕生病跟稍微擋一下臭味」。

也有人是為了防髒空氣，「空氣很差阿，不想當人體空氣清淨機」、「空氣不好，從八年前就戴到現在」、「空汙嚴重」、「不想吸機車廢氣」。

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