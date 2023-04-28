確診可領2500！對決登革熱高雄市府出招　配合疫調最高3000入袋

▲衛生局針對高風險場域進行登革熱防治噴藥。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

邊境開放，國內登革熱疫情也跟著升溫。高雄市衛生局為防範境外移入病例擴散於社區，宣布推出4項獎勵專案，民眾自流行疫區入境出現疑似症狀，發病2日內配合採檢疫調可獲得500元禮券。另外，入境市民、國際移工、新住民返鄉探親者經就醫並配合疫調，而後不幸確診登革熱，則會頒予通報獎金2500元，總計最高能領3000元。

新冠肺炎降級，保戶確診重症最低只能領2000元理賠金，而邊境全面開放後後，登革熱是下一波境外抗爭。截至目前，國內目前有33例登革熱境外移入個案，高雄市佔7例。

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▲登革熱孳生源檢查。（圖／記者許宥孺翻攝）

為避免境外移入登革熱病毒經由環境中病媒蚊而擴散社區，防堵本土疫情流行，高雄市衛生局今(28日)宣布一系列獎勵方案，目的在於強化社區防疫醫療，增進市民及國際移工自主健康管理意識，降低疫情發生風險。

值得一提的是，衛生局針對自流行疫區入境的市民、國際移工、新住民返鄉探親者，祭出最高獎勵通報措施。只要是在入境14天內出現疑似症狀，發病2日內立即前往高雄市登革熱合約院所就醫、採檢，並配合衛生局完成疫調，可先獲得500元禮券；若不幸確診登革熱，但衛生局感謝配合疫調，還會再頒發2500元獎金，總計最高可領到3000元(500元禮券+2500元現金)。

決戰境外措施及獎勵方案包含：

策略一、自登革熱流行地區入境出現發燒等疑似症狀，於高雄國際航空站完成登革熱NS1快篩採檢，等待結果，並配合完成相關防疫措施，可獲得500元禮券。

策略二、入境市民及新住民主動通報獎勵：具登革熱疑似症狀且自流行地區入境14天內的市民，發病2日內主動前往登革熱合約醫療院所就醫通報及新住民返鄉探親，出國前至衛生所領取關懷包，返國5日內主動前往衛生所完成採檢及疫調，可獲得500元禮券。

策略三、國際移工健康監測：

1. 新入境東南亞/南亞且工作或居住設於高雄市的入境勞工(含漁工)及船員，入境後3日內採血篩檢登革熱快篩(NS1)，檢測陽性者應送至高雄市指定醫院所收治並進行防疫隔離。

2. 重入境國際移工入境5日內可前往友善診所或38區衛生所進行採撿，國際移工之仲介、雇主、管理者或移工本人獲贈防疫禮券100元/案。

3. 國際移工入境14天內，發病2日內主動就醫並配合完成通報、採檢、疫調等防疫工作者，國際移工的仲介、雇主或管理者可獲得500元禮券。

策略四、東南亞/南亞入境旅行團健康監測：遊(旅)客於入境14天內，如出現疑似症狀2日內，由導遊/旅宿業者安排至醫療院所完成就醫、通報、採檢、疫調，導遊/旅宿業者由衛生所頒予500元禮券。



衛生局提醒，出境至東南亞或中南美等登革熱流行地區旅遊請做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲及塗抹防蚊液及落實入境14天內自主監測，確實留意自身症狀。若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱症狀，應儘速就醫快篩，並向醫師主動告知TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、及是否群聚），早期通報早期治療。

▼登革熱獎勵方案。（圖／高雄市衛生局提供）

▲入境「旅客」出現疑似症狀，配合就醫疫調也能拿500元禮券。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄市登革熱友善診所。（圖／高雄市衛生局提供）