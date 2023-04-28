　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診可領2500！對決登革熱高雄市府出招　配合疫調最高3000入袋

▲登革熱防治噴藥。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局針對高風險場域進行登革熱防治噴藥。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

邊境開放，國內登革熱疫情也跟著升溫。高雄市衛生局為防範境外移入病例擴散於社區，宣布推出4項獎勵專案，民眾自流行疫區入境出現疑似症狀，發病2日內配合採檢疫調可獲得500元禮券。另外，入境市民、國際移工、新住民返鄉探親者經就醫並配合疫調，而後不幸確診登革熱，則會頒予通報獎金2500元，總計最高能領3000元。

新冠肺炎降級，保戶確診重症最低只能領2000元理賠金，而邊境全面開放後後，登革熱是下一波境外抗爭。截至目前，國內目前有33例登革熱境外移入個案，高雄市佔7例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼登革熱孳生源檢查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲登革熱孳生源檢查。（圖／記者許宥孺翻攝）

為避免境外移入登革熱病毒經由環境中病媒蚊而擴散社區，防堵本土疫情流行，高雄市衛生局今(28日)宣布一系列獎勵方案，目的在於強化社區防疫醫療，增進市民及國際移工自主健康管理意識，降低疫情發生風險。

值得一提的是，衛生局針對自流行疫區入境的市民、國際移工、新住民返鄉探親者，祭出最高獎勵通報措施。只要是在入境14天內出現疑似症狀，發病2日內立即前往高雄市登革熱合約院所就醫、採檢，並配合衛生局完成疫調，可先獲得500元禮券；若不幸確診登革熱，但衛生局感謝配合疫調，還會再頒發2500元獎金，總計最高可領到3000元(500元禮券+2500元現金)。

決戰境外措施及獎勵方案包含：

策略一、自登革熱流行地區入境出現發燒等疑似症狀，於高雄國際航空站完成登革熱NS1快篩採檢，等待結果，並配合完成相關防疫措施，可獲得500元禮券。

策略二、入境市民及新住民主動通報獎勵：具登革熱疑似症狀且自流行地區入境14天內的市民，發病2日內主動前往登革熱合約醫療院所就醫通報及新住民返鄉探親，出國前至衛生所領取關懷包，返國5日內主動前往衛生所完成採檢及疫調，可獲得500元禮券。

策略三、國際移工健康監測：
1. 新入境東南亞/南亞且工作或居住設於高雄市的入境勞工(含漁工)及船員，入境後3日內採血篩檢登革熱快篩(NS1)，檢測陽性者應送至高雄市指定醫院所收治並進行防疫隔離。
2. 重入境國際移工入境5日內可前往友善診所或38區衛生所進行採撿，國際移工之仲介、雇主、管理者或移工本人獲贈防疫禮券100元/案。
3. 國際移工入境14天內，發病2日內主動就醫並配合完成通報、採檢、疫調等防疫工作者，國際移工的仲介、雇主或管理者可獲得500元禮券。

策略四、東南亞/南亞入境旅行團健康監測：遊(旅)客於入境14天內，如出現疑似症狀2日內，由導遊/旅宿業者安排至醫療院所完成就醫、通報、採檢、疫調，導遊/旅宿業者由衛生所頒予500元禮券。

衛生局提醒，出境至東南亞或中南美等登革熱流行地區旅遊請做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲及塗抹防蚊液及落實入境14天內自主監測，確實留意自身症狀。若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱症狀，應儘速就醫快篩，並向醫師主動告知TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、及是否群聚），早期通報早期治療。

▼登革熱獎勵方案。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼登革熱獎勵方案。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼登革熱獎勵方案。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼登革熱獎勵方案。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼登革熱獎勵方案。（圖／高雄市衛生局提供）

▲入境「旅客」出現疑似症狀，配合就醫疫調也能拿500元禮券。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼登革熱獎勵方案。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄市登革熱友善診所。（圖／高雄市衛生局提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
澎湖單親辣媽道歉了　IG發限動
快訊／弘仁會「鯨魚」抓到了！策畫開轟當鋪51槍　逃馬國落網
田間冒出一團黑影奔跑　竟是「3級珍稀神獸」
快訊／竹北天坑引恐慌　建商：本次塌陷無直接關係！
李亞鵬欠巨債1.8億　遭法院強制執行
超痛！　女肛門卡「3公分魚刺」潰爛
快訊／高虹安突遭秘密傳喚！　到案接受偵訊
一輩子辛苦存1600萬退休　一夕之間全沒了
「護濕辣嬌」幫老人打手槍狂收斗內　賺25萬全被沒收

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

傳澎湖單親辣媽道歉了　IG發限動「還原比YA經過」：針對記者而已

確診可領2500！對決登革熱高雄市府出招　配合疫調最高3000入袋

苗圃義大利餐廳　推出台南人專屬的檸香牛奶魚義大利麵

明道大學又跳票！積欠薪資遲未入帳　教師痛批「又被耍一次」

超痛！海鮮女肛門發炎潰爛　醫切開竟見「3公分魚刺」卡屁眼

張國煒轟「不重視觀光」　觀光局千字文反擊！曝「邀網紅搭星宇」

6成支持「機車免兩段式左轉」　交長：不全面取消「因地制宜開放」

最強遺珠回來了！臺大盃潛力三強　最強新團半年抱三獎

李多慧「嘟嘴吹外套」帽子鼓起來了！一票敲碗求買：真的沒見過

工程車故障「狂噴瀝青」　工人慘淋一身黑油！背影惹鼻酸：會燙傷

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

6遊客毆澎湖人被趕出民宿　傷者家屬：很惡劣、沒政府

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

女星家「水豚坐沙發」瑤瑤：好荒謬！　客廳「養兩隻草泥馬」以為動物園XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

霸氣大聖爺降駕超瘋狂　香蕉沾滿冒火香灰猛吃

傳澎湖單親辣媽道歉了　IG發限動「還原比YA經過」：針對記者而已

確診可領2500！對決登革熱高雄市府出招　配合疫調最高3000入袋

苗圃義大利餐廳　推出台南人專屬的檸香牛奶魚義大利麵

明道大學又跳票！積欠薪資遲未入帳　教師痛批「又被耍一次」

超痛！海鮮女肛門發炎潰爛　醫切開竟見「3公分魚刺」卡屁眼

張國煒轟「不重視觀光」　觀光局千字文反擊！曝「邀網紅搭星宇」

6成支持「機車免兩段式左轉」　交長：不全面取消「因地制宜開放」

最強遺珠回來了！臺大盃潛力三強　最強新團半年抱三獎

李多慧「嘟嘴吹外套」帽子鼓起來了！一票敲碗求買：真的沒見過

工程車故障「狂噴瀝青」　工人慘淋一身黑油！背影惹鼻酸：會燙傷

鎖定高鐵周邊「專偷安全帽耳機」　至少犯下8竊案...這下慘了

納豆對狗無感「因女友依依愛毛小孩」　養寵原因超暖心

狂噴畫面曝光！碰碰2聲瀝青軟管破裂「黑油猛澆」　工人淋滿身大叫

快訊／弘仁會「鯨魚」抓到了！策畫開轟當鋪51槍　逃馬國落網

【廣編】「大安潮」雙站三捷挑高3米6　最潮19坪 

搭棚辦告別式！　嘉義立委爭取5250萬元更新火化爐具等設備

超恐怖三寶！左轉擦撞女騎士　「S型暴衝」再撞2女4機車...釀4傷

舒淇47歲狀態美成「綠色美人魚」！比Ya合影張震、揪肖戰自拍太可愛

議員拿芭樂當手榴彈質詢「保二總隊」　侯友宜：軍警任務不同

1個月賣不到750輛　三菱Outlander大陸銷量慘跌、暫停生產新車

烏龜洗澡沖水狂搖屁屁　飼主被逗樂：像在跳舞

生活熱門新聞

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

網公認「最小氣星座」Top6

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

6遊客暴打澎湖人！遭起底上月開資產管理公司

11熊貓車隊送大訂單？背後悲傷故事曝

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

是否取消機車兩段式左轉？6.5萬人民調出爐

雞排飯「不要切」要多收20！老闆解釋還是被酸爆

外婆生前捐龍柱花錢放神主牌　她燒金元寶被廟方收清潔費

交往7年不AA「他慘變窮光蛋」　女友失業狂出國！真相哭了

團購買到過期10年臭酸蹄膀　衛生局怒了...最重罰2億

下波鋒面雷雨再臨　大怒神跌10°C

更多熱門

相關新聞

18歲孝孫自撞亡　阿嬤癱軟哭斷腸

18歲孝孫自撞亡　阿嬤癱軟哭斷腸

高雄市三民區同盟一路、孝順街口28日凌晨1時30分許發生一起死亡車禍，18歲楊姓高二生騎機車自撞分隔島重傷，送醫搶救後仍宣告不治。與孫子同住的阿嬤趕往急診室得知此事，哭倒癱軟在地。

獨／高叉黑絲妹討債！站高高「鋼管辣舞配哭調仔」

獨／高叉黑絲妹討債！站高高「鋼管辣舞配哭調仔」

每坪下修3萬元　巨蛋商圈中古屋價「校正回歸」

每坪下修3萬元　巨蛋商圈中古屋價「校正回歸」

搶命畫面曝！高二生騎車自撞魂斷孝順街

搶命畫面曝！高二生騎車自撞魂斷孝順街

「港灣1號院」無敵海景宅！訂簽68萬起輕鬆登頂富豪生活

「港灣1號院」無敵海景宅！訂簽68萬起輕鬆登頂富豪生活

關鍵字：

高雄衛生局登革熱獎金國際移工

讀者迴響

熱門新聞

「一卡通Money」領錢要收費！5／1起　逾10家金融機構入列

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

24歲媽分屍2歲女兒　挖出肝臟啃食

葛斯齊出手「公開薛紀綱親嘴照」

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

圍毆澎湖人被起底！「朕武公司」大門深鎖

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

大鬧澎湖惡徒起底　IG開美肌「限動疑炫槍」

網公認「最小氣星座」Top6

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

「高中學霸」深夜自撞亡！　領照未滿月騎新車送命

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

更多

最夯影音

更多
陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？
丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面