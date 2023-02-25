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嘉義縣校園杜絕登革熱　孳生源清除專案落實「巡倒清刷」

▲▼ 杜絕校園登革熱源頭 嘉義縣校園沙池水溝落實「巡倒清刷」 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 杜絕校園登革熱源頭 嘉義縣校園沙池水溝落實「巡倒清刷」。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣啟動校園孳生源清除專案，杜絕登革熱發生，衛生局請各級學校加強巡視校園，落實「巡倒清刷」，日前在中正、南華、嘉義大學及崇仁專校抽查，發現沉沙池及排水溝積水孳生孒孓，共開立3張改善單，現場即刻投藥清除並限期複查，若未改善將依規裁處。

▲▼ 杜絕校園登革熱源頭 嘉義縣校園沙池水溝落實「巡倒清刷」 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華指出，登革熱由「蚊子叮咬」進行傳播，屬於「環境病」，防治登革熱最有效的方式是將「孳生源」清除，民眾可以定期自我檢查，養成「巡」視積水容器、「倒」蓋容器，「清」除不必要容器，「刷」掉蟲卵，尤其在下雨過後，更要注意環境清掃及積水容器，如輪胎、帆布、樹洞、寶特瓶罐、盆栽底盤、空地低漥地區及菜園儲水桶等。

▲▼ 杜絕校園登革熱源頭 嘉義縣校園沙池水溝落實「巡倒清刷」 。（圖／嘉義縣政府提供）

除了室外環境，居家環境頂樓、屋簷天溝及排水槽、地下室等住宅區域，也可按照「巡倒清刷」口訣巡視，防治登革熱發生。

▲▼ 杜絕校園登革熱源頭 嘉義縣校園沙池水溝落實「巡倒清刷」 。（圖／嘉義縣政府提供）

登革熱流行季即將到來，學校應加強校園環境巡視，避免積水容器孳生病媒蚊，也呼籲境外生如果有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛及出疹等症狀，務必儘速就醫，主動告知旅遊活動史。醫療院所可善用公費登革熱NS1快篩試劑，即時介入防治。

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