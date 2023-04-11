國內出現22例登革熱　高雄市6例…屏縣加強清除孳生源

▲屏東縣清除登革熱孳生源 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



記者陳崑福／屏東報導

依衛生福利部疾病管制署資料顯示，截至4月10日國內登革熱疫情境外移入已有22例，其中6例發生在鄰近的高雄市，屏東縣與高雄市為重要的共同生活圈，加上疫情解封，民眾旅遊休閒接觸頻繁，無形中增加縣內登革熱感染風險。為此，縣府環保局與各鄉鎮公所清潔隊通力合作，今年1月至3月清理髒亂點885處、清除廢輪胎1992條、積水容器5349個、投藥763處，化學防治措施(噴藥)計386次，並持續進行中。

縣長周春米表示，國境隨國際趨勢開放，然目前東南亞登革熱疫情嚴峻，隨著國門之開放，國內登革熱疫情亦相對升溫，縣府絲毫不敢大意，已要求全縣33鄉鎮市公所應結合社區民眾超前佈署做好蚊蟲孳生源清除及化學防治工作，全力防堵登革熱疫情在本縣傳播風險，保障社區民眾健康。

她指出，近來縣內雖無降雨，但現今已屆登革熱好發時節，仍要積極落實登革熱防治-巡、倒、清、刷四大步驟，巡檢居家室內外可能積水的容器、倒掉積水、減少及清潔使用的容器、刷除蟲卵等，所以籲請民眾應隨時檢查居家周遭環境，清除不必要的積水容器，如屋簷排水槽、頂樓閒置的容器、廢棄水塔、花瓶、花器底盤、廢輪胎等，甚至菜園也是防治重點。

環保局表示，若經縣府通知或公告應清除而不清除時可裁處1200元至6000元罰鍰，希望民眾從自身做起，唯有澈底清除積水，減低病媒蚊密度，齊心共同防治登革熱疫情，力拚第7年「加零」。