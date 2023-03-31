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清明連假明開跑　環保署籲注意登革熱「防蚊措施不可少」

▲▼清明連假即將展開，環保署呼籲民眾注意登革熱，防蚊措施不可少。（圖／環保署提供）

▲清明連假即將展開，環保署呼籲民眾注意登革熱，防蚊措施不可少。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

為期五天的清明連假即將展開，由於不少民眾規劃在清明連假期間安排國內旅遊，環保署提醒民眾，因應我國邊境開放，鄰近國家疫情升溫，登革熱境外移入病例較去年及前年同期高，呼籲民眾旅遊時除注意安全外，防蚊措施不可少，例如穿著長袖，淺色衣物、使用政府機關核准之防蚊液，開心旅遊沒煩惱。

依據衛福部疾管署統計，今年截至3月30日止，已累計14例登革熱境外移入病例，高於近2年同期，近9成個案感染地為東南亞國家，鄰近國家越南、菲律賓及泰國今年登革熱病例數已高於去年同期，另馬來西亞及泰國疫情有上升趨勢，印尼也有多地發生疫情。

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環保署指出，清除孳生源是預防登革熱的最佳解方，呼籲民眾利用連假期間檢視居家內外環境並清除積水容器，「巡視」家戶內外積水容器，「倒掉」積水，「清除」廢容器並分類回收，「刷除」殘留的斑蚊蟲卵，地方環保機關也將加強稽查農菜園、空屋、空地、戶外堆積廢輪胎、營建工地等，防堵疫情蔓延。

環保署表示，民眾平時即應注意做好自我檢查並清除住家戶內外積水容器，針對居家環境中常見的積水容器，澈底清除廢棄桶、缸、甕、盆、輪胎、寶特瓶及花器等積水容器，落實容器減量；如要留用，則應落實「巡、倒、清、刷」原則，輪胎應打洞排水，使用中的儲水容器則務必刷洗、加蓋或加掛細網。

環保署再次強調，登革熱的孳生源的清除工作刻不容緩，為防範登革熱散播，要全民配合一起「巡、倒、清、刷」，共同守護大家健康。有關登革熱最新疫情與衛教資訊，請至衛福部疾病管制署全球資訊網查閱。

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