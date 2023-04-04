高雄第6例境外移入登革熱確診　衛生局：60多歲女泰國返台發燒

▲高雄出現第6例的境外移入登革熱病例，市府急呼籲做好環境清潔。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

昨(3)日新增境外移入登革熱確診1例，為高雄市第6起病例、目前尚無本土疫情。個案為3月27日自泰國入境60多歲女性，3月29日到31日發燒，雖然過程當中有自行服用普拿疼退燒、不過併有頭痛、噁心嘔吐、左手手掌內部紅疹等症狀。也有過到醫院急診未改善，就在3月31日再次就醫並檢驗登革熱NS1快篩陰性，今天（4日）疾管署實驗室發布檢驗結果為PCR陽性、IgM陰性、IgG陰性、NS1陰性，綜合檢驗結果為登革熱陽性，是登革病毒第四型。

個案經疫調於3/27自泰國入境，除楠梓區居住地外3月28日曾至大社區菜市場停留約1小時。根據疾管署統計，越南、菲律賓及泰國今年登革熱病例數已高於去年同期，馬來西亞及泰國疫情也有上升趨勢，印尼則是多地發生疫情，目前邊境管制開放之下，特別提醒往來東南亞民眾需特別留意登革熱感染風險。對於境外移入高風險族群，衛生局啟動「登革熱決戰境外專案工作」，針對特定場域加強病媒蚊監測工作以及定期清消工作，嚴防傳播風險透過病媒蚊延伸至周邊社區。

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▲高雄市出現第6例的境外移入登革熱確診案例，市府進行防治宣導 。（圖／高雄市政府提供）



陳其邁市長提醒，東南亞國家登革熱疫情嚴峻，呼籲自東南亞等登革熱流行地區入境小港機場且出現不適症狀者，通關時務必主動告知機場檢疫人員進行採檢，衛生局將頒贈250元禮券。返國後14天內如出現發燒、頭痛、骨頭肌肉痠痛、腹瀉、皮膚出紅疹，請盡快就醫並主動告知醫師相關旅遊史。

尤其請醫師提高警覺落實TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)並通報落實抽血採檢，高雄市共有478家「登革熱整合醫療合約院所」免費提供快篩試劑( https://reurl.cc/9Vx55Y)，可於抽血採檢30分鐘內完成初步檢驗。此外，高雄市衛生局請市民朋友也要注意家中室內外環境是否有積水容器如花器、桶缸盆甕等應妥善維護管理，針對特定公私場所、空屋空地使用人、管理人及所有權人，應妥善維護環境，每週定期落實「巡、倒、清、刷」，共同降低社區病媒蚊密度，阻斷病毒傳播鏈，共同維護自身及社區健康安全。

▲高雄市出現第6例的境外移入登革熱確診案例，市府進行防治宣導 。（圖／高雄市政府提供）