你也收到燃料費逾期通知？詐騙訊息報復性增生　防駭守門員替你超前把關

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現在終於算是告別疫情、拋開束縛，口罩令也解除了，讓人覺得更加舒爽，這幾年沒有玩到的、沒有買到的都要一一補上！「報復性心理」紛紛湧上，不管是報復性出遊、報復性消費、報復性聚餐全都來！不過，於此同時，有一個社會現象也開始「報復性增長」，那就是「詐騙」，知名的知識性YouTuber林辰Buchi就在影片中分享自己觀察到的現象，舉最近政府普發六千元的例子來說，大家都在思考該加碼在近期的什麼計畫中，打開網頁一不小心就刷了住宿、刷了機票⋯⋯等，但在這樣的狀況下，有心人士日新月異的詐騙手段也成為民眾容易受騙的一大隱憂。

林辰Buchi就在影片中提出3種常見詐騙手法，提醒觀眾遠離詐騙！近期有許多網友指出，自己會收到「中獎」簡訊，告知你抽中獎品，並要求點擊網址進入網頁後，輸入個人資料，如果照做了，不但拿不到獎品，還會把你的個資直接送給別人，風險相當大。

第二種詐騙手法就是以假亂真的一頁式網站，例如假冒的普發六千元登記網站，這些一頁式網站多半做得跟真的網站很像，只有網址可以看出一點端倪，但許多民眾一時不察就會點進填寫資訊，後續可能導致卡號外流等問題，不可不慎。

第三種則是發送免費咖啡券等訊息，但其實是惡意連結，點開之後手機可能就會被植入木馬，現代人習慣使用行動支付，如手機被植入木馬之後有可能讓「後門大開」，盜刷信用卡、盜取網銀存款⋯⋯等，讓用戶欲哭無淚。

林辰Buchi表示，這些其實都還是「基本款」，詐騙手法也日新月異，每隔一段時間就會出現新的詐騙手法，如近日就有人表示自己收到「汽機車燃料使用費逾期徵收通知」，並於簡訊中附上網址，以利民眾「查詢及繳費」，網友納悶自己名下並無車輛，這才驚覺是詐騙資訊，而也有網友發揮求證精神，點進網址一看，將頁面中的文字內容和監理網站比對，乍看之下難辨真假。

面對越來越狡詐的詐騙人士，除了要提高警覺，善用「防駭程式」更是必須，尤其是家中有不擅使用3C的長輩，經常因為詐騙訊息感到驚慌失措，如沒有及時提醒，就可能落入圈套，林辰Buchi就推薦中華電信的「防駭守門員」，免下載、安裝任何軟體在手機或電腦裡，也不用自行設定相關資訊，且不論是使用家中的寬頻上網或手機行動網路，都可以共享防駭守門員的過濾功能，一人申請、全家使用。

且中華電信防駭守門員並非安裝在手機裡，而是直接安裝在門號上，使用起來不會影響手機的網路速度，在家中使用電腦寬頻上網也一樣有預先偵測的優勢，即時判斷電子郵件、社群網站中的釣魚網站連結，個資外洩風險難防，防駭守門員直接阻擋惡意網站，讓你連思考要不要點擊的機會都沒有。

林辰Buchi建議，如果是多人使用同一個網路寬頻，或是原本就喜歡逛網拍、經常網路購物，或是3C科技的愛好者，或是網路重度使用者，「基本上只要有在使用網路，都很適合安裝防駭守門員」。在數位時代，一鍵就可以完成生活大小事，這種便利性增加了有心人士惡意利用的可能，安裝防駭守門員超前部署，不用等到被駭了才改密碼、聯絡銀行，防範勝於治療，運用防護機制避免被駭，做個聰明的網路使用者。



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