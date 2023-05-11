台南女工程師投資虛擬貨幣近千萬　投資無法兌現提領才知被騙

▲台南1名女工程師，受到假交友真詐騙，誘騙投資虛擬貨幣近千萬，最後卻無法兌現始知受騙，而向佳里分局報案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南1名50歲的女工程師，認識1名網友，對方慫恿她投資虛擬貨幣，並保證獲高利，她3個月內陸續投入近千萬元買泰達幣（USDT），而後被詐騙集團以轉平台可獲24萬顆USDT的獎勵誘惑，從原投資平台轉泰達幣到不明錢包(冷錢包)，最後她想出金時，投資平台客服以她有幫人洗錢之嫌拒絕兌現，她才知受騙。

台南1名50歲女工程師，2022年12月透過IG平台結識1名男網友，並加line互為好友，男子展開柔情攻勢，天天噓寒問暖，兩人也逐漸成為網路伴侶關係，2023年1月開始，對方不斷介紹投資虛擬貨幣的好處，誆稱保證高獲利、穩賺不賠，慫恿被害人下載MAX與MetaMask投資APP進行投資。

一開始確實在幣安交易所購買到泰達幣（USDT），惟被害人係依詐騙集團指示操作持有的USDT，先從MAX轉至MetaMask後，遭詐騙集團以可領取24萬顆USDT的獎勵誘惑，再轉移至不明錢包地址(冷錢包)，使被害人踩入騙局越踩越深，從今年2月至4月中，短短不到3個月時間，被害人已投入新台幣近千萬元，直至想出金時卻遭MetaMask客服人員稱有幫助他人洗錢嫌疑為由，無法提領兌現，才驚覺遭被騙了，而向佳里分局報案。警方初步了解，被害人投資的錢，一半是自己存的，一半是借的，這下子血本無歸又負債。

佳里分局指出，假交友誘投資虛擬貨幣的詐騙類型，歹徒會在社交媒體平臺如臉書、IG等，以交友軟體搭訕、交流，進而透過line等，花時間與被害人日常閒聊、培養感情，再逐漸灌輸投資穩獲利觀念，引誘民眾註冊虛擬貨幣交易平臺後，以話術誘使民眾依指示將虛擬貨幣轉至另一個錢包位址，然而前期這一系列感情鋪陳及好心投報賺錢管道的目的，都只是為了騙取錢財而已。

佳里分局長蘇政敏表示，此類型詐欺手法，常使民眾投入虛擬貨幣投資後，畢生積蓄因而在一夕間付之一炬，提醒民眾切勿依陌生人指示操作任何有關金融帳號或投資軟體，請關注165全民防騙或佳里警好讚臉書粉絲專頁，可獲最新反詐資訊。