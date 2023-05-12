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人肉防詐雷達！中華郵政年阻5.2億金融詐騙　女襄理連攔7件獲表揚

▲▼彰化光復路郵局襄理李容慈一年攔下7件金融詐騙。（圖／中華郵政）

▲彰化光復路郵局襄理李容慈(右)一年攔下7件金融詐騙。（圖／中華郵政）

記者李姿慧／台北報導

近年詐騙猖獗，中華郵政基層櫃檯員工宛如人肉防詐雷達，透過關懷民眾匯款用意，去(111)年防制詐騙成功攔阻1173件，金額高達5.2億元，其中郵局一名女襄理李容慈更成功攔阻7件，一名80多歲老人家堅持匯款40萬元給姪女修繕房屋，被李容慈識破手法成功保住老人家僅剩存款。

配合政府維護金融秩序，中華郵政基層櫃檯員工遇到不尋常匯款業務，透過關懷提問匯款用意，屢屢成功攔阻金融詐騙，減少民眾財產損失，根據統計，111年度郵局通知警方到場協助成功攔阻詐騙案件共1,173件，金額達5億2,208餘萬元。

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中華民國銀行商業公會全聯會昨(11日)表揚防詐績效突出人員，包括中華郵政全國10位臨櫃關懷提問成效優異基層行員，中華郵政由彰化光復路郵局襄理李容慈代表接受行政院長陳建仁頒獎。

中華郵政表示，該名襄理111年成功攔阻詐騙案件共7件、約160餘萬元，於彰化大竹郵局擔任櫃檯經辦期間，遇80歲老伯伯臨櫃匯款，聲稱姪女房屋被颱風吹壞須修繕，堅持匯款40萬元，經積極關懷提問，察覺為「猜猜我是誰」詐騙手法，成功保全老伯伯存摺僅有的存款。

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