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Google三新品齊發　Pixel 7a台灣同步上市、首款摺疊機亮相

▲Pixel三大新品亮相。（圖／Google）

▲Pixel三大新品亮相。（圖／Google）

記者陳俐穎／綜合報導

Google於凌晨舉辦 2023 I/O 開發者大會新聞資料，除了軟體相關更新之外，Google也推出了全新的硬體設備，包含全新 Pixel 裝置登場，首先為第一支折疊式手機 Pixel Fold，在家、平板 Pixel Tablet，還有最新的 Pixel A 系列手機 Pixel 7a。

其中，台灣引進Pixel 7a，今日正式推出，共有石墨黑、雪花白與淺海藍三款顏色，售價為新台幣 14,990 元。

Pixel 7a 擁有和 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 一致的外型設計，透過金屬質感的鏡頭護板和通透的背蓋設計，打造出流線美型的外觀。不僅如此，Pixel 7a 更是目前為止最耐用的 Pixel A 系列手機，透過全新的金屬中框設計，在裝置不小心掉落或碰撞時，能夠提供更好的防護效果。

搭配 IP67 防水防塵等級、防刮玻璃與長時間電力續航，另外，Pixel 7a 採用 Google Tensor G2 處理器和 Titan M2 安全防護晶片，內建多層防護機制，讓你在使用裝置時，擁有更流暢、更安全的體驗。

除此之外，Pixel Fold 是 Google 第一款折疊式手機，Pixel Fold 展開後擁有 7.6 吋螢幕，摺疊時的外型就像智慧型手機尺寸。Pixel Fold 建議售價為1,799 美元，即日起將在提供銷售的地區開放預購，台灣目前未規劃引進。

Pixel Tablet擁有優異的 11 吋顯示螢幕，擁有鋁製材質搭配獨特的奈米陶瓷塗層，適合觀賞影音與遊戲體驗。可以搭配充電音箱底座使用，成為智慧家庭的控制中心。Pixel Tablet 建議售價為 $499 美元並隨附底座。

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