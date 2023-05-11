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Google首款摺疊機Pixel Fold亮相！開價5.5萬元還送Pixel Watch

▲▼Google首款摺疊機Pixel Fold亮相。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲Googel 發表 Pixel Fold 摺疊手機。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

記者樓菀玲／綜合報導

Google 在稍早舉行的 Google I/O 大會當中，正式發表了備受矚目的 Pixel Fold 摺疊手機，並表示目前已經開放預購，售價為 1,799 美元（約新台幣 55,224 元），Google Pixel Fold 的設計概念與三星的 Galaxy Z Fold 系列相近，擁有內外兩個螢幕，充分展現了 Google 在技術上的突破。

外觀設計方面，Pixel Fold 擁有一個 5.8 英寸的外螢幕和一個 7.6 英寸的內螢幕，兩者均採用 120Hz AMOLED 面板，外螢幕使用 Gorilla Glass Victus，內部則使用超薄玻璃。

在手機闔上時，厚度僅有 12.1 毫米，展開時為 5.8 毫米，相較於三星的 Galaxy Z Fold 4 來得更薄，據悉如此薄度設計得益於 Google 獨特的水滴式鉸鏈，當手機摺疊時，螢幕會自然地縮回到設備內部，可有效減少摺痕問題。

▲▼Google首款摺疊機Pixel Fold亮相。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲ Pixel Fold 使用 Tensor G2 處理器。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲▼Google首款摺疊機Pixel Fold亮相。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲ Pixel Fold 提供黑白雙色選擇。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲▼Google首款摺疊機Pixel Fold亮相。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲ 機身採用水滴式絞鏈。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲▼Google首款摺疊機Pixel Fold亮相。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲ 據稱機身摺疊比對手三星還薄。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

Google 將 Pixel Fold 機身採用多合金鋼的材質，具有 IPX8 防水等級，並且配有側面指紋感測器，支援 Face Unlock 功能。值得一提的是，Google 將推出一個雙螢幕翻譯模式，可應用於 Google 翻譯等程式，讓使用者利用內外螢幕同時進行對話翻譯，不過這項功能將在 Android 14 系統上市後才能使用。

硬體規格方面，Pixel Fold 與 Pixel 7 Pro 相當相似，均搭載 Google 自家製 Tensor G2 處理器，配有 12GB RAM 和 256GB UFS 3.1 儲存規格，部分地區會有 512GB 版本，據悉 Pixel Fold 電池容量為 4,821 mAh，號稱續航時間超過 24 小時並支援無線充電，整體有線充電速度與 Pixel 6 和 7 相去不遠。

相機部分，Pixel Fold 的主鏡頭為 4800 萬像素，據 Google 說法這款感測器尚未用於其他 Pixel 手機，另外機身還有一個 1080 萬像素的超廣角鏡頭和 1080 萬像素的望遠鏡頭（可達 5 倍光學變焦）。至於前置相機方面，外螢幕上配有一個 950 萬像素的自拍鏡頭，內螢幕則擁有一個 800 萬像素的相機，能夠巧妙地隱藏在邊框內。

▲▼Google首款摺疊機Pixel Fold亮相。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲ Pixel Fold 可搭配翻譯功能實用同時對話翻譯。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲▼Google首款摺疊機Pixel Fold亮相。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲ Pixel Fold 整體規格與 Pixel 7 Pro 類似。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲▼Google首款摺疊機Pixel Fold亮相。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲ Google 目前除了英美德日之外，其他地區暫不考慮推出。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

引用 9to5Google 報導說法，Pixel Fold 僅在部分地區開賣，包括美國、英國、德國和日本，Google 目前尚未透露是否會將產品進一步擴展到其他地區，並表示目前預購該型號可免費獲得 Pixel Watch。

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