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Google生成式AI導入Workspace　Duet AI簡化工作更有效率

▲▼Google生成式AI導入Workspace。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲ Google 生成式 AI 導入 Workspace。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

記者樓菀玲／綜合報導

Google 為了不讓 Office AI 專美於前，一直不斷擴大投入 Workspace 的 AI 相關應用，在方才舉行的 Google I/O 大會當中，Google 統一將生成式 AI 以「Duet AI」的名義，正式讓 AI 加入 Google Workspace 的功能應用。

從大會展示的功能來看，Duet AI 可以在 Gmail、Google 文件和投影片中使用，生成式 AI 將根據文字內容提示來製作圖像，使用者可以透過畫面的側邊欄來輸入指令，無論是文章草稿、製圖，AI 都能協助使用者完成各式各樣的工作。

▲▼Google生成式AI導入Workspace。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲ 信件也能快速完成基本草稿。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

以實際案例來說，Gmail 或是 Docs 可以利用告知需求的方式來快速產出草稿，再加上 AI 可以根據前後文來自動填入名字或是其他資訊，讓使用者盡可能不用修改太多內容就可以直接使用 AI 產出的結果。

其他像是在 Slides、Steets 的 AI 應用，前者可以自動生成圖片，透過文字指令來產出可避開版權問題的圖片，後者則是可以透過 AI 協助整理、分類資料，AI 可以協助套上標籤等讓使用者易於辨識的註記，減少各種手動輸入的工作量。

Google Meets 則是可以透過 AI 協助產出獨特虛擬背景，讓使用者展現個人化風格。目前已知 Google 針對英文、西班牙文、法文、日文的語言模型強化文法檢測，希望能讓 AI 帶來更強大的輔助應用。

▲▼Google生成式AI導入Workspace。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲ Steets 可以自動幫忙整理資料。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

 

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