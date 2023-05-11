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Google搜尋有AI了！對話發問AI幫你解惑去哪玩、買什麼

▲ Google AI 搜尋。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲ Google AI 搜尋。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

記者樓菀玲／綜合報導

Google 在方才舉行的 Google I/O 2023 大會當中，推出 Search Labs 實驗室功能，讓使用者體驗生成式 AI 搜尋，與 Bing AI 較勁的意味十分濃厚，讓使用者有機會體驗嶄新的搜尋體驗，並於即日起開放註冊申請。

根據 Google 的說法，這次推出的實驗室功能為四個，首波推出的功能包括：Search Generative Experience（SGE）、Code Tips 和 Add to Sheets、MusicLM。

首先 SGE 是一個可讓使用者以自然語言輸入需求的搜尋系統，使用者輸入指令就會讓 AI 產生相關資訊，據稱將會採用 Google 最新的大型語言模型（LLM）來驅動，當使用者開通 SGE 權限之後，如果 Google 演算法認為 AI 找到的結果比標準搜尋更加精準之時，AI 搜尋結果將會優先以彩色的外觀出現在畫面當中。

其次是支援多種程式語言，並提供智慧調整建議的 Code Tips；將搜尋結果匯入 Google Sheet 試算表的 Add to Sheets；可以把使用者文字轉變成音樂的工具 MusicLM，Google 表示這些功能在即日起全面開放使用者申請，但要注意的是這些測試名額有限。

▲ Google AI 搜尋。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲ Google AI 搜尋。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

▲ Google 展示 AI 搜尋實際狀況。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

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