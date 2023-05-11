Google智慧家庭中樞Pixel Tablet　買平板送底座親民價15000元

▲ Google 智慧家庭中樞 Pixel Tablet。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

記者樓菀玲／綜合報導

Google 在方才開幕的 2023 年 I/O 大會上，正式公開了 Pixel Tablet，這款平板電腦是 Google 繼 Nexus 系列之後再度推出的平板產品，本次公開的 Pixel Tablet 除了原本的功能之外，還可以同時當作智慧助理螢幕，成為整個家庭中心的控制樞紐。

根據 Google 公開的規格來看，Pixel Tablet 配有 16:10 的 10.95 英寸 LCD 面板，具備 2560×1600 解析度、500 尼特亮度、276 PPI，正前方配有一個 800 萬像素的前鏡頭，螢幕則是使用具有抗污漬塗層的 Gorilla Glass 3 材質，並支援 USI 2.0 手寫筆，電源按鈕（內建指紋辨識）和音量調節鍵位於機身頂部邊緣。

▲ Pixel Tablet 外觀圓潤可實現各種應用。（圖／翻攝自 YouTube／Google）



▲ Pixel Tablet 可搭配底座使用。（圖／翻攝自 YouTube／Google）



▲ Pixel Tablet 採用 Tensor G2 處理器。（圖／翻攝自 YouTube／Google）

Pixel Tablet 配備 Tensor G2 處理器（內建 Titan M2 安全協同處理器）、8GB RAM 和 128GB 或 256GB UFS 3.1 儲存規格，支援 Wi-Fi 6、藍牙 5.2，可獲得五年的 Android 安全更新。

Pixel Tablet 機身設計較為圓潤，表面採用了奈米陶瓷塗層，招牌 G 標誌下方有四個彈簧接頭，可用於連接充電揚聲器底座，既可用於電源傳輸也能應用於音頻傳輸，連接兩側都有磁鐵，簡單來說就是主打讓使用者即放即充電，無縫轉換使用情境不中斷。

據悉，Pixel Tablet 提供三種顏色可選，分別是白、粉、綠，128GB 版本的 Pixel Tablet 售價為 499 美金（約新台幣 15,313 元），而 256GB 版本的售價為 599 美金（約新台幣 18,381 元），無論是哪個版本的 Pixel Tablet 均包含底座在內。

▲ Pixel Tablet 最便宜版本開價 499 美金。（圖／翻攝自 YouTube／Google）