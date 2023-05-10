打假有責！賴清德喊話資安從業人員　「要有守護國家的信念」

▲副總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德10日上午出席「CYBERSEC 2023台灣資安大會」，重申資安即國安，政府將全力支持資訊安全產業發展，期許資安產業從業人員能有守護國家的信念，保護國家不受假訊息影響，讓民主可以延續、和平自然能夠維持。

賴清德致詞時表示，非常高興再度受邀出席台灣資安大會，首先要向主辦單位及所有參展業者與工作同仁表示敬意，並祝福大會一年比一年成功。總統蔡英文昨日出席大會開幕典禮時特別強調，資安就是國安，代表資安對台灣非常重要，臺灣必須要發展資安產業。

「資安產業在台灣發展成功是必然的，第一個原因就是政府支持。」賴清德說，過去擔任行政院長任內推動「資安產業發展行動計畫」，目的就是希望將台灣打造為全球資安產業創新基地，並打造台灣資安產業優質品牌。

賴清德說，在這樣的目標之下，政府陸續通過《資訊安全管理法》，並成立「數位發展部」及「國家資通安全研究院」，這些都是政府積極作為，所投入的經費也一年比一年成長。

至於第二個成功的原因，則是時勢所趨。賴清德認為，全球快速進入全面智慧化時代，對資安的需求可想而知。台灣是ICT大國，以ICT、半導體製造等作為支援資訊安全產業發展的力量。換言之，資訊安全產業也是台灣推動ICT產業的後盾，兩者相輔相成。

第三，則是台灣面臨極權主義的威脅，政府單位近幾年受到許多網路攻擊及惡意連結，在此狀況下，對資訊安全產業而言也是一個演練。賴清德說，政府將全力支持資訊安全產業的發展，同時也要號召大家持續加大推動資安產業的力道，讓資訊安全產業能有更進一步的發展。

賴清德表示，當戰爭來臨時，守護國家的是軍人；疫情來臨時，守護人民健康是醫護人員。他也期許資訊安全產業從業人員能有守護國家的信念，大家的努力不僅是為了公司發展，還有一個更重要的目標是保護國家，讓我們的民主可以延續，不受外力影響，當力量足夠不受假訊息影響時，和平自然就有辦法維持。