郭台銘控「派系妥協」擋疫苗　柯建銘傻眼：沒任何派系介入

▲民進黨立法院黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

爭取國民黨提名的鴻海集團創辦人郭台銘10日再度指控， 買BNT疫苗時民進黨內不同派系有不同意見，就連總統蔡英文也得接受派系妥協的結果。對此，當時參與洽購疫苗的民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，「這和派系一點關係都沒有，民進黨沒有哪一個派系去介入這個事情」；民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，請郭台銘有證據就拿出來。

郭台銘今天上午出席「PreservingHOPE延續妳的卵實力」台北座談活動時說，「我在（2021年）6月18日的臉書有推文，我要強調的這句話用紅筆圈出來，我得到的消息是，民進黨內部有不同的派系、有不同的意見，是贊成跟反對的，最後聽說是最大的派系贏了，所以這個．．．我認為李大維也是傳達命令吧，小英也要接受派系妥協的結果」。

對此，柯建銘今天上午在民進黨團記者會答覆媒體提問說，「這和派系一點關係都沒有，民進黨沒有哪一個派系去介入這個事情」，而且，2021年5月23日到6月14日整整3周，政府、自己個人、時任總統府秘書長李大維和郭台銘一起努力研商如何採購到疫苗，和派系無關，沒有任何派系介入。

柯建銘說，當時全世界在搶疫苗，不是有錢就買得到，蔡英文還講過一句話說，「政府也可以買，郭台銘捐不捐無所謂，當然（要）能夠把事情完成」，這個過程中，大家一起走過，裡面有高度政治性，還牽涉到EUA等規定，不是疫苗一進來就可以打。他重申，這件事情和派系一點關係都沒有。

鄭運鵬直言，李大維不是民進黨黨員（指李大維曾為國民黨黨員，但已停權），也跟派系一點關係也沒有，郭台銘不知道用什麼事件在洗自己的記憶，現在要洗國人的遺憾，這點民進黨團非常遺憾。他說，如果真的要講派系，就是當年在買BNT疫苗的時候，代理商屈服於自以為是全世界最大派系的中國，台灣不管用「我國」、「ROC」、「台灣」都不行，台灣在國際政治上是受委屈的，「請郭台銘有證據就拿出來」。