柯建銘昔讚郭台銘「關公俠義精神」　今遺憾為選舉邏輯錯亂

▲民進黨立法院黨團舉辦記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

積極爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘近日重提政府阻擋購買BNT疫苗，並指控2021年6月17日接到時任總統府秘書長李大維電話稱「大小姐說你還是不要買了」。實際上，當時郭台銘在立法院民進黨團總召柯建銘協助下，洽購BNT疫苗生變的消息已經傳了數周，早在5月30日，柯建銘即已透過臉書證實，郭台銘「挖空心思、鍥而不捨」想購買疫苗，並呼籲朝野「我們最不需要的就是政治、對立、猜忌、口水，才是同島一命」。

《ETtoday新聞雲》昨日獨家取得疫苗採購過程重要資訊，BNT大股東曾發信給郭台銘，並證明郭台銘早得知私人無法購買疫苗，但他仍在2天後（2021年6月18日）發臉書，將買不到疫苗的責任甩給政府；而郭台銘近日指控，李大維曾在2021年6月17日致電說「這個大小姐說，你還是不要買了」，今日加碼再控民進黨派系介入。

還原事件發生前後的時間軸，當時郭台銘先找柯建銘協助，欲向上海復星購買BNT疫苗，柯建銘5月27日受訪時便證實，一度已談妥要購買500萬劑的疫苗，討論好後續運送的冷鏈技術等合約細節，但5月25日上海復星突不讀不回，原本談好的細節在最後一刻被推翻。

5月30日，柯建銘即透過臉書喊話朝野，「我們最不需要的就是政治、對立、猜忌、口水，才是同島一命」，指郭台銘沒有政治意圖，只想救人，「因郭董明知難為，卻從未放棄，這應該是關公俠義精神的人格特質，及凡事努力到最後一刻的鬥志使然」，同時也強調全世界不可能有政府會放任疫情嚴重而不解決，執政黨也不會笨到如此，這是常識。

此外，民進黨立法院黨團今天上午舉行「政府心存感謝，郭董霸道汙衊」記者會，還原採購苗的時間軸。柯建銘表示，自己在2021年5月23日接到郭台銘來電，直至6月14日之間，郭台銘、李大維與自己密切聯繫，當時洽購疫苗遭阻是因為中共，且個人不能買，並沒有郭台銘所指控之事，感謝郭台銘為了救人所做的努力，但對於郭為了選舉邏輯錯亂感到遺憾。

民進黨立委林靜儀會中指出，中央流行疫情指揮中心去年9月就公布疫苗採購時間軸，但直到現在還在浪費資源討論這件事情，根據該資料，2020年8月衛福部就已經向德國BNT洽購疫苗，「如果政府要擋疫苗，幹嘛找他們直接談？」2020年12月，BNT向我國報告二期臨床實驗的結果，同月衛福部與BNT就疫苗進口的審查、預防接種的受害救濟議題進行討論。

林靜儀表示，2021年1月6日行政院核定採購500萬劑BNT疫苗，「一直有人說3個字擋疫苗，你抹煞了多少人在這個過程中的努力？」2021年1月8日衛福部與德國BNT互相確認新聞稿內容，原本下午4點53分BNT說對文字沒有意見，可是在晚間9點11分改口，請台灣把「我國」兩字刪掉，「有意見的會是德國BNT嗎？我們知道到底是誰的玻璃心嘛！」而後衛福部將「我國」兩個字改成「台灣」，事實上，連德國議員都證實，台灣採購疫苗是受到中國阻撓，現在還要說是中華民國政府擋疫苗，這個話還要說多久？