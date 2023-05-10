批陳建仁上任百日「內政外交0分」　國民黨點名「大小姐」回答

▲國民黨今日上午召開「挺台灣變害台灣！新內閣上任100天 民進黨出包一籮筐」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長陳建仁上任滿一百天，國民黨今（10）日召開「挺台灣變害台灣！新內閣上任100天 民進黨出包一籮筐」記者會 ，從社會治安、民生經濟、外交兩岸等層面，檢視陳建仁內閣一百天以來的成績，三人出示「零」分的圖板，顯示新內閣上任一百天，「民進黨出包一大串，台灣人憂懼一籮筐」，成績單是一片滿江紅。

文傳會副主委林家興指出，從治安詐騙案件一大堆，到民生經濟一路慘，最後是兩岸外交國防荒謬決策一籮筐！民進黨治理成績這麼爛，還敢說要「挺台灣；社會治安方面，發言人楊智伃點出，這一百天以來詐騙事件層出不窮，國人每天擔心害怕受騙，甚至有人賠上了自身的積蓄、找不到下一餐在哪？人民賺的血汗錢、辛苦錢賠進去，包括科技、金融、暴力集團層出不窮，請問我們法務部、內政部、數位發展部在幹嘛？

民進黨政治人物不只是幫助集團詐騙人民的錢，楊智伃舉例指出，10億的數位身分證（New eID）根本就是「詐騙募資商品」，行政院通過打詐行動綱領1.5版，跨部會修「打詐五法」並投入13億元及上百人力，基層檢察官則認為「打詐1.5絕對是國家級的世紀詐騙案！」

楊智伃強調，民進黨不僅是「詐騙最大黨」，更是「詐騙一條龍」、上上下下就是詐騙產業鍊，因為民進黨本身就有詐騙DNA！尤其「台獨這件事本來就是詐騙」，台獨金孫賴清德所謂的台獨本身更是一個詐騙，「台獨金孫早已變成詐騙金身」，身處高位卻不知人民疾苦，把人民當待宰的肥羊賺飽選票跟口袋？台灣人何以信賴？賴清德何以信賴？

民生經濟部分，副發言人呂謦煒表示，陳建仁內閣上任時，說要強化台灣「經濟韌性」，說要把「經濟成果與全民共享」，結果台灣出口表現不僅創下連八黑，今年第1季，也就是新內閣上任後第一季的經濟成長率，卻下探到負的3.02%，此外，新內閣執政創下14年來最慘的經濟成長率，通膨也是14年以來新高，今年4月，人民日常生活必需的重要民生物資大漲7.35%，是14年以來最大漲幅，甚至引起嚴重的缺蛋危機。年輕人最在乎的房租指數，也創下新高。

呂謦煒指出，經濟成長14年來跌最慘，民生物價14年來漲最凶，交通問題更要花100年才能解決，人民食衣住行通通不安心，結果蔡英文總統卻說「2024後沒我的事」，民進黨政府對人民不負責任，讓人民的日子越過越痛苦。

有關國防外交兩岸方面，林家興表示，從今年2月底全動法修法引起動員學生參戰的爭議，到部隊丟槍丟人丟士氣、甚至沒肉可吃的問題，兩岸問題延伸到外交危機，3月底宏都拉斯斷交，蔡政府7年任內斷9國，讓我國只剩下13個邦交國，國際的承認也越來越薄弱。

林家興並指出，蔡政府一意孤行煽動挑釁，持續擴軍，軍人不願意繼續留營、學生暫時無法被動員，蔡政府把腦筋動到警察身上，擴編保二總隊，要編成所謂的「第二陸軍」，導致警界基層怨聲載道。此外，大陸對我啟動貿易調查，要照WTO規則走的時候，台灣有2400多項的各類產品、200多項農產品受到影響，但民黨政府一樣束手無策。

林家興表示，一連串的國防、外交、兩岸慘況，民進黨新上任的內閣依然無解，「錯誤的政策路線確實比貪污更可怕」，也讓台灣民眾非常心憂。他強調，今天檢驗、統計所有民進黨新內閣上任以來出包事件與荒謬決策，如果一題扣4分來算，新內閣成績單可說是滿江紅，抱鴨蛋！請問陳建仁院長、鄭文燦副院長，還有「大小姐總統」蔡英文總統，新內閣上任一百天成績如此的落漆，如何面對國人？