侯友宜整頓垃圾山垃圾去哪了？　民進黨踢爆：非法傾倒中南部

▲民進黨今天質疑侯友宜的廢棄物政策，導致廢棄物倒全台。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市府曾經拍攝紀錄片「改變的勇氣」紀錄五股垃圾山翻轉新生的過程，被視為新北市長侯友宜任內重要政績，不過，民進黨10日舉辦記者會質疑，新北也是全台營建廢棄物產出最多的縣市，這些垃圾都非法傾倒至中南部去了，侯友宜不負責任的新北廢棄物政策，是中南部農村的錐心之痛。

民進黨發言人張志豪、立法委員洪申翰及新北市議員戴瑋姍今天上午舉辦記者會，批評侯友宜曾自誇「改變的勇氣」，但其實是「欺騙的勇氣」，金玉其外、敗絮其中，對於廢棄物倒全台的重大爭議，請侯友宜說清楚講明白。

戴瑋姍表示，五股夏綠地的前身就是五股垃圾山，但卻以鄰為壑。媒體報導新北市裝潢廢棄物數量最多，有126萬噸垃圾流向不明，且有許多民眾質疑廢棄物清運費用高漲，與五股垃圾山整頓有關。另依據市府公開新聞稿表示原本有170公頃的廢棄物，請問這些垃圾去哪裡了？

戴瑋姍強調，環保局在去年聲稱要提出輔導辦法， 當年有40多家業者沒有合法身分，請問侯友宜，現在有幾家輔導合法了？所以侯友宜知不知道因為他為了做表面工夫，這些垃圾清運後去了哪裡？不只五股垃圾山，新北也是全台營建廢棄物產出最多的縣市，請問這些營建廢棄物都去了哪裡？侯友宜知道嗎？事實上，這些廢棄物都非法傾倒至中南部去了，侯友宜不負責任的新北廢棄物政策，是中南部農村的錐心之痛，他知道嗎？

洪申翰說，五股垃圾山只有做表面， 但實然上「北廢南送」，一車車的營建廢棄物、磚塊等垃圾問題都沒有實際解決，卻一車車被丟棄到中南部縣市，根據相關資料顯示，新北的廢棄物從苗栗開始倒，丟到苗栗、丟到嘉義、丟到雲林、丟到彰化，中南部農田魚塭變成新北市的非法棄置場， 甚至是棄置天堂 。他說，新北市無能處理，卻將爛攤子丟給外縣市？侯友宜無能處理，落跑選總統後，爛攤子丟給下一任？請問新北市美美的，中南部卻受害，這就是總統候選人的高度？侯友宜知不知道，在台61線，一車車往南部的廢棄物，有多高的比例是來自新北？

張志豪痛批，侯友宜宣稱整頓五股垃圾山為新北夏綠地，其實是造成垃圾往其他縣市亂倒，引發全台廢棄物大戰，五股垃圾山變綠地，侯友宜只是在粉飾太平，讓大家眼不見為淨，後續演變很多問題，垃圾都沒有清理，只有解決表層；根據統計，整個新北市土石方的產量是最多，卻是全台唯一沒有「自治條例」規範的縣市，且新北市營建廢棄物產出最高，但合法處理業者比例最低，「侯市長你有沒有親自去看過，新北的廢棄物對中南部的土地造成多大的破壞嗎？」

張志豪表示，侯友宜為了自己改變的勇氣，卻將垃圾丟到鄰居家門口，這種以鄰為壑的行為，原來侯友宜不只廢話亂台，更是廢棄物倒全台，請侯友宜誠懇面對。相較於前台北縣長蘇貞昌的成功治理經驗，蘇貞昌任內將整個二重疏洪道沿岸的垃圾山完成親水公園整治，讓髒亂變美麗、化腐朽為神奇，但侯友宜卻是把新北廢棄物亂倒全台，顯然說一套做一套，只做表面功夫，失了總統候選人的高度，「侯市長你也是嘉義人，你選總統落跑前，你要不要為你的新北市政策向中南部鄉親道歉，你不道歉憑什麼出來選總統？」

侯友宜今天在新北市議會接受媒體聯訪時，被媒體問到五股垃圾山相關質疑時表示，新北市的市政在所有團隊努力底下，不斷持續進步，尤其規劃的願景，目標非常的明確，不管是在社會福利、市政的公共建設，以及所有教育文化等等都有長足的進步，絕對不能抹煞他們市府團隊全力付出的辛苦。