婦捐救護車配心肺復甦機　3個月救回4無呼吸心跳命危病患

▲▼呂陳玉綿女士為了紀念先生而回饋社會，捐贈救護車及自動心肺復甦機給花蓮消防局。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局日前下午在消防局接受由呂陳玉綿女士代表捐贈1輛高性能救護車及1組自動心肺復甦機，由代理局長吳兆遠代表受贈。救護車配備的自動心肺復甦機，截至5月1日止短短3個月已經成功急救4位無呼吸心跳的命危病患，大大提昇急救成功率。

呂陳玉綿女士表示，為了紀念先生呂吉弘先生回饋社會，盡一點棉薄之力，在與兒女們討論後，決定捐贈救護車及自動心肺復甦機給有迫切需求的花蓮縣，藉由救護車輛及裝備的挹注，提升偏鄉的醫療資源，讓花蓮縣民獲得更優質的急救品質。

捐贈的高性能救護車撥配給消防局第一大隊和平分隊使用，代理局長吳兆遠也回贈救護車模型與感謝狀，場面溫馨且隆重。

▲花蓮縣消防局回贈救護車模型與感謝狀。



價值395萬元的救護車，車上配有高階的急救器材，能夠讓高級救護技術員發揮長才，提供民眾更好的救護服務，所配備的自動心肺復甦機，於今年2月份提前到貨後即配發消防分隊使用，截至5月1日止短短3個月已經成功急救4位OHCA（到院前失去心肺功能）民眾並皆已康復返家休養，大大提昇急救成功率。



消防局表示，目前該局持續培訓高級救護技術員，並於所屬23個分隊持續推動高級救命術技能，希望能為本縣各鄉鎮市提供最優質的緊急救護服務，非常感謝呂陳玉綿女士一家人捐贈這輛高性能救護車及自動心肺復甦機，在持續提升消防軟實力的同時為硬體再加分，讓救護人員有更精良的車輛及配備，共同為32萬縣民提供最優質的到院前緊急救護服務。

