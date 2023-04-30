遊合歡山高山症發作！6旬婦送醫療站遇休診　警消接力送醫

▲員警緊急以巡邏車載送婦人就醫，並提供氧氣瓶應急。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一對年過6旬陳姓夫妻29日搭乘合歡山旅遊團的大巴士由台中前來合歡山旅遊，不料陳妻突然高山症發作，出現頭昏欲嘔、呼吸困難、四肢無力等症狀，急忙向員警求救，員警給予氧氣隨身瓶應急後，載送至附近醫療站時，發現醫療站休診，最後由警車與救護車接駁下山就醫而脫險。

當天一團人前往合歡尖山、石門山等山岳登山後，陳姓妻子突然發生頭昏欲嘔、呼吸困難、四肢無力等症狀，先生見妻子身體狀況愈發惡化之際，此時發現松雪樓柵門前正好有執勤員警，遂及向前向員警求助。

▲員警來到醫療站才發現休診。

合歡派出所員警觀察狀況後，發現疑似罹患急性高山症，立即請夫妻2人坐進巡邏車，請妻子坐在副駕駛座，椅背放平，先生則坐在右後座，手拿氧氣隨身瓶給與妻子吸用，之後巡邏車則鳴響警報器，一路往清境下山。

在疾馳送醫中，原本呼吸急促的妻子呼吸已經趨於平緩，但緊張的說四肢已經沒有知覺了，員警及先生則安撫妻子情緒，給予鼓勵加油，並持續給予吸氧，先生則頻頻對妻子按摩四肢，並輕捶胸口，以減緩妻子的不適與緊張。

▲員警呼叫救護車上山支援，並交由救護車接駁下山就醫。

原本員警想先送往距離最近的台14甲線8K清境假日醫療站急救，未料到了醫療站後，才發現醫療站並沒有開門醫診，2警遂即再將陳姓夫妻往霧社急送，並通知仁愛消防分隊派遣救護車上山接駁。

最後警車與救護車在台14甲線2.7K交會，雙方完成接駁，由專業的救護員將陳姓夫妻送往埔里榮民醫院急救，員警才發現陳姓夫妻已吸盡5支氧氣瓶了。

警方表示，經急救後，陳妻身體已恢復正常，無生命危險，高興的陳先生於15時致電至合歡所，向2位伸援的的員警致謝，感謝2警伸出救命之手。

新城分局分局長吳思翰表示，來到海拔3000公尺以上合歡山後，偶會出現後腦漲痛、呼吸困難、噁心欲嘔、四肢無力等症狀，一定要在第一時間向附近執勤的員警求助，花蓮、南投、保七第九大隊的員警或是合歡山管理站、林務局的巡山員一定會依救護SOP，對所有受難遊客提供及時的救援，以保障生命身體的安全，以免衍生其他後遺症。