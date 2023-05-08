今降10℃！12縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

轉涼了，北部高溫降10度！中央氣象局今天（８日）清晨對12縣市發布「大雨特報」，氣象局提醒，今日各地仍有降雨情形出現；周六、周日鋒面接近，中部以北及東半部有局部短暫陣雨。

►大雨特報：

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基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、高雄市、屏東縣、台東縣

氣象局表示，鋒面通過影響，易有短延時強降雨，今日彰化以北地區及高屏、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲▼上半天水氣仍多。（圖／氣象局）



氣象局說，今天鋒面通過並逐漸遠離，鋒面附近水氣偏多，各地易出現降雨，預計下半天起水氣減少，各地降雨將逐漸趨緩。

氣象局指出，溫度方面，由於東北季風增強，北部及東北部整天較涼，其他地區因為雲多下雨，也會稍微轉涼，預測今日北部及東北部低溫僅18、19度，中部、花東約20、21度，南部24至26度左右；高溫方面，北部及東北部只有20到22度，中部及花東23至25度，南部仍有28到30度。氣象局觀測，台北周日最高溫來到30.3度，預估今僅20度，降幅達10度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周二、周三清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，北方乾空氣南下，降雨減少，各地為多雲到晴，僅花東地區及南部山區有零星短暫陣雨；周二基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動請特別注意。

氣象局表示，周三白天起至周五東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫逐日回升，各地為多雲到晴，僅東半部及午後各地山區有零星短暫陣雨；周六、周日預計有鋒面接近，水氣增多，中部以北及東半部有局部短暫陣雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。