首波梅雨鋒夜襲！一圖看「雷雨彈轟炸區」　下周3天驟降溫探15度

▲梅雨鋒面今深夜接近，明天通過，全台都有降雨機會。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

首道梅雨鋒面今(6日)深夜接近，各地降雨機率提高，明天(7日)鋒面通過，上午8點到晚間8點將是雨勢最劇時間點，全台有雨，中部以北、東北部將有較大雨勢，可能出現陣雨或雷雨，南部、東部及東南部有局部短暫陣雨；下周一到三(8日~10日)東北季風增強，北部、東北部低溫探15度。

中央氣象局預報員張承傳表示，明天開始鋒面通過，凌晨開始中部以北、宜花有下雨；明天白天降雨最明顯，中部以北、東北部有大雨，對流雲系發展旺盛可能有雷擊，其他地方有陣雨。

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張承傳指出，鋒面將在明天晚間移到台灣南邊海面上，將轉東北風，降雨沒有白天那麼強，水氣仍多，仍有局部短暫雨，這波鋒面雖南部有些降雨，但對南部幫助有限。

▲梅雨鋒面影響，中部以北、東北部降雨較大。（圖／氣象局）

下周一(8日)水氣仍多，各地有局部短暫雨，隨著北方乾空氣南下。下周二(9日)降雨趨緩，僅剩東半部地區有零星短暫雨，西半部為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。下周三至下周五(10日~12日)東北季風逐漸減弱，東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

下周六(13日)有華南水氣東移，水氣增多，下周六、下周日母親節(13日~14日)北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

▲▼未來降雨趨勢變化。（圖／氣象局）

溫度部分，受降雨影響，明天(7日)高溫將下降，中部以北、東北部高溫約27到28度，南部高溫30到33度，明天台東還有焚風發生機率，但高溫較今天略低，約36到38度。

張承傳指出，受東北季風影響，下周一到下周三(8日~10日)清晨，北部、東北部氣溫比較涼，高溫降至21度到23度，低溫約15到16度，降幅明顯，中南部低溫降至20度以下，約17到19度。

下周三(10日)白天回溫，周四回溫更為明顯，北部約26到27度，中南部30度。