大片閃電對流！　梅雨今襲全台「下最大」時間曝

▲彭啟明說，有注意台灣海峽上空有大片閃電對流雲系嗎？（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

今年梅雨季首波鋒面報到，全台變天！天氣風險公司總經理彭啟明今天（7日）提醒，今日天氣很不穩定，有注意台灣海峽上空有大片閃電對流雲系嗎？戶外活動得要多注意。氣象局表示，白天降雨最明顯。

►大雨特報：

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苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣、連江縣

▲▼今日全台變天。（圖／氣象局）



氣象局清晨發布「大雨特報」，鋒面通過影響，易有短延時強降雨，今日苗栗至彰化、南投、金門地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

彭啟明指出，今日中部、北部、宜花有陣雨或雷雨，雨勢較大；南部及東南部午後轉有局部陣雨，北台氣溫顯著下滑，明顯轉涼，各地也略降。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，今天鋒面通過，各地降雨機率提高，凌晨開始西半部、東北部及東部陸續就會開始下雨，白天以後其他地區也有局部降雨，白天這段期間也是降雨最明顯的時候，中部以北及東北部有局部大雨發生的機率，對流雲系發展旺盛時，也會伴隨雷擊的現象，晚上之後鋒面會逐漸移到台灣南方海面，各地雨勢趨緩但仍有局部短暫陣雨。

氣象局表示，受東北季風增強及下雨影響，各地高溫下降，中部以北及東北部、東部高溫27到29度，其他地方約32、33度，東南部仍有焚風發生的機率；晚上北台灣天氣轉涼，氣溫會降到20、21度，其他地方約23到26度。