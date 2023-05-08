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和中國締結「姊妹市」退流行　荷蘭8市2省結束友好關係

▲▼荷蘭國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷蘭媒體披露，過去2年荷蘭至少8個市政當局和2個省結束和中國締結的姊妹市和姊妹省關係。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

荷蘭媒體披露，過去2年荷蘭至少8個市政當局和2個省結束和中國締結的姊妹市和姊妹省關係。

荷蘭和中國多個地方當局締結姊妹友好關係，進行貿易文化等方面的交流。根據荷蘭鹿特丹商報（NRC）針對市政單位調查後發現，過去2年，這類合作關係1/4已經取消。此外，還有其他不少市政機構也將和中國城市的友好關係擱置一旁，正準備結束關係，或讓友誼消退至幾乎不再有任何合作關係。

荷蘭南部的布雷達（Breda）、堤堡（Tilburg）和愛因霍芬（Eindhove）等市鎮當局在地方議會堅持下，結束和中國姊妹市的友好關係。荷蘭市政當局通常以新疆少數民族議題為由，解除關係。

阿納姆（Arnhem）市長馬卓克（Ahmed Marchouc）說：「我們必須尊重民主、法治、新聞和言論自由原則…（但）和中國城市維持（友好）關係，會製造出不尊重原則的形象。」阿納姆市於2021年結束與武漢的關係。

威爾特（Weert）和依色爾河畔卡培爾（Capelle aan den IJssel）等市政當局告訴鹿特丹商報，他們之所以結束和中國姊妹市的友好關係，是因為從中得到的經濟益處不大。

荷蘭其他市鎮則「重新思考」和中國姊妹市的關係，當中不少市鎮表示，他們希望更聚焦在和歐洲城市締結友好關係。

荷蘭的大學也以知識安全性為由，越來越不願意接受獲中國政府獎學金補助的博士班學生。

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