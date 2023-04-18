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改善地層下陷防治防洪　張麗善訪荷蘭：「還地於河」值得雲林借鏡

▲為改善地層下陷等問題，雲林縣長張麗善率隊前往荷蘭考察水利，前內政部長李鴻源也陪同前往。（圖／雲林縣政府提供）

▲為改善地層下陷等問題，雲林縣長張麗善率隊前往荷蘭考察水利。（圖／雲林縣政府提供，下同）

政治中心／台北報導

由雲林縣長張麗善帶隊的歐洲考察團17日展開荷蘭水利考察，張麗善在與與荷蘭基礎建設及水資源管理部水利管理局對談時表示，荷蘭與雲林同樣面臨地層下陷困境，但在推動地層下陷防治與水資源回收再利用層面，卻具有前瞻眼光及獨到作法，值得雲林借鏡。

張麗善一行人在荷蘭考察水利的第一站，17日先到我國駐荷代表處與駐荷代表陳欣新分享雲林發展經驗，代表處除了就中華民國與荷蘭近年來的交流成果進行簡報外，考察團隨後也前往荷蘭國際水利環境工程學院進行雙邊座談。

對於雲林縣地層下陷防治策略、因應氣候變遷防洪措施、工程減碳及焚化再生粒料運用等議題，荷蘭基礎建設及水資源管理部水利管理局防洪計畫負責人 Richard Jorissen也分享了荷蘭經驗，包括荷蘭不同時期觀念的轉變，從早期因應發生洪水進行保護，到後來考慮風險概念設計，改採多重防護方式，透過第一層整合防洪措施、到第二層韌性的空間規劃，以及第三層的有效風險管理的各種規劃。

▲為改善地層下陷等問題，雲林縣長張麗善率隊前往荷蘭考察水利，前內政部長李鴻源也陪同前往。（圖／雲林縣政府提供）

▲為改善地層下陷等問題，雲林縣長張麗善率隊前往荷蘭考察水利，前內政部長李鴻源也陪同前往。（圖／雲林縣政府提供）

荷蘭專家Chris Zevenbergen等人也指出，在整體還地於河的主體與配套作為上，荷蘭與雲林一樣有低地排水、地層下陷的問題，荷蘭過去對於缺水問題較未遭遇，可是過去兩年也開始有嚴重乾旱事件產生，雖然有很多政策作為可以思考，但對於要由上而下的透過管制作為進行，或是有下而上的提供刺激誘因，其間優劣，荷蘭仍是持續在思考中。

對此，張麗善表示，荷蘭與雲林同為地層下陷地區，面臨同樣的困境，荷蘭在推動地層下陷防治與水資源回收再利用層面，以及對於水安全與水環境的重視，具有前瞻眼光及獨到作法，值得雲林借鏡。

張麗善也強調，雲林治水的重要課題為如何充分調蓄地面水源及適時涵養地下水，來減緩地層下陷，未來將透過滯洪入滲的思維貫徹在河川治理及國土復育的工作上。

值得一提的是，張麗善此次率雲林縣政府團隊前往歐洲考察水利，前內政部長、水利專家李鴻也一起陪同前往。

李鴻源建議，雲林可以參考荷蘭還地於河，但又能兼顧環境的作法與社會經濟面影響，荷蘭為了執行相關計畫，花了數年與民眾溝通，台灣應該也有相同願景，進行國土規劃改造，以莎草森林國家公園為借鏡，過去農業區域，作為還地於河的滯洪入滲區域，也同時能達到防洪目標並創造相關生態環境社會價值，作法相當細緻值得學習。

▲為改善地層下陷等問題，雲林縣長張麗善率隊前往荷蘭考察水利，前內政部長李鴻源也陪同前往。（圖／雲林縣政府提供）

另外，李鴻源還提到，其實荷蘭與雲林同以農業為重，但荷蘭的農民經濟收入可觀，農業的產業價值提升牽涉到生產銷售各個環節的規劃，台灣也應加以重視思考如何兼顧，社會環境經濟整體實際上環環相扣，各方需求都應予以兼顧。

雲林縣政府水利處長許宏博也表示，地下水環境保育一直是雲林重要課題，從濁水溪河槽補注到砂樁工法加強補注，期望透過補注地下水方式，涵養地下水資源、減緩地層下陷。藉由本次參訪荷蘭多功能滯洪措施及經驗交流，期許能揉合各方經驗來精進雲林地層下陷防治策略及防洪措施。

▲為改善地層下陷等問題，雲林縣長張麗善率隊前往荷蘭考察水利，前內政部長李鴻源也陪同前往。（圖／雲林縣政府提供）

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