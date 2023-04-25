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崑大視傳系以設計開啟國際視野　勇奪荷蘭湛藍設計獎4金3銀

▲崑山科技大學視覺傳達設計系由曾薫誼、蔡銘君老師領軍參與2023 Indigo Design Award荷蘭湛藍設計獎，奪下4金3銀的亮眼佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學視覺傳達設計系由曾薫誼、蔡銘君老師領軍參與2023 Indigo Design Award荷蘭湛藍設計獎，奪下4金3銀的亮眼佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學視覺傳達設計系由曾薫誼、蔡銘君老師領軍參與2023 Indigo Design Award荷蘭湛藍設計獎，系上多件專題作品投稿參賽，日前公告成績，該系自超過40多個國家的逾千件作品脫穎而出，奪下4金3銀的亮眼佳績，不僅用專業設計開啟國際視野，也讓國際看見台灣。

▲崑山科技大學視覺傳達設計系由曾薫誼、蔡銘君老師領軍參與2023 Indigo Design Award荷蘭湛藍設計獎，奪下4金3銀的亮眼佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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荷蘭湛藍設計獎共有平面設計、數位設計、行動介面設計、社會變革設計、品牌設計等五大領域，從世界趨勢、生活需求、社會觀念、商業市場等面向評定出最佳金、銀、銅榮耀。崑大視傳系曾薫誼老師指導學生作品「停下ㄒㄧㄝˋㄒㄧㄝˋ」以陸殺陸蟹議題，將台灣屏東20種陸蟹結合紙張之立體結構與視覺化設計透過活潑趣味的DIY方式，讓更多人關注到牠們，該作品一舉榮獲社會變革設計金獎、平面設計金獎。

▲崑山科技大學視覺傳達設計系由曾薫誼、蔡銘君老師領軍參與2023 Indigo Design Award荷蘭湛藍設計獎，奪下4金3銀的亮眼佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

同樣由曾薫誼老師指導學生的另一項作品「隆吼哩共」，使用中文語助詞輔助表達情緒，透過可視化海報設計彰顯台灣生活與文化魅力，榮獲綜合平面設計金獎，該作同時也入圍了由教育部認列第一等的國際競賽「紐約字體設計競賽（NY TDC）」。

▲崑山科技大學視覺傳達設計系由曾薫誼、蔡銘君老師領軍參與2023 Indigo Design Award荷蘭湛藍設計獎，奪下4金3銀的亮眼佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，由蔡銘君老師指導學生的「繫包學說-CMIX」以城市生活與時尚探討人與包款連結度，運用摺紙結構落實務實性與精神性之包款設計，打造具備年輕大眾化時尚品牌，奪下社會變革設計金獎、平面設計銀獎；「KARRIES」則以臺灣日常使用之飲料提袋作為設計重點，透過幾何結構創造空間，研究材質與加工，呼應環保與打造日常時尚態度之包款品牌設計，獲得社會變革設計銀獎、平面設計銀獎。

▲崑山科技大學視覺傳達設計系由曾薫誼、蔡銘君老師領軍參與2023 Indigo Design Award荷蘭湛藍設計獎，奪下4金3銀的亮眼佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡銘君老師表示，設計充滿著魅力，他帶領學生用心去感受，並提出符合需求、解決問題之有效設計，或許過程是辛苦的，但當設計能被肯定與產生價值，享受豐碩的成果的成就感，就一點都不辛苦了。曾薫誼老師則提到，視傳系多元化的設計教育，讓學生在國內外競賽中展現出創新創意的設計實力，而該系近年來國際大獎屢獲佳績，也足以見證了教學成效。

▲崑山科技大學視覺傳達設計系由曾薫誼、蔡銘君老師領軍參與2023 Indigo Design Award荷蘭湛藍設計獎，奪下4金3銀的亮眼佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大視傳系教學除強調學以致用的專業設計外，更強調將設計落實生活與社會，同時關切所生長的環境與土地，培養學生擁有溫度與深度的設計思維與能力，因此成為國內外各大競賽獲獎的常勝軍，深受國際肯定與業界讚許，奠定崑大視傳設計人才品質保證的好口碑。

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