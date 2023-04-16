暌違近3年再拚歐洲市場　南投老薑32噸成功外銷荷蘭

▲32噸南投老薑在疫情後首度外銷荷蘭、打開歐洲市場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投生薑產業克服冷鏈保鮮問題，於疫情解封後首度進軍歐洲市場，遠銷荷蘭，也是繼109年後再度成功外銷；南投縣副縣長王瑞德讚聲表示，縣府將加強協助農民行銷，增加農民收益。

名間鄉文發生薑農產行14日將價值約200萬元、32公噸的生薑送上貨櫃，業者謝添興直說：「台灣薑、世界辣！」表示在縣府、農委會及名間鄉果菜生產合作社輔導下，第一次透過貿易商將南投老薑外銷到荷蘭，且經過集運、洗選、分類後，才能裝箱送上貨櫃，他相信打開荷蘭市場後，其他歐洲市場未來也有機會發展。

副縣長王瑞德表示，名間鄉果菜生產合作社協助薑外銷不餘遺力，早在101年便經由文發生薑農產行將生薑外銷到印尼；時隔8年後的109年，再次辦理產銷履歷認證之生薑外銷到美國，這一次更相隔不到3年，在疫情解封後即克服長途貯運冷鏈保鮮的問題，拓展老薑外銷到荷蘭，相當不容易。

王瑞德說，全台薑種植面積851公頃、年產量2萬2237公噸，其中南投縣種植面積285公頃、年產量約7100公噸，均占全台第一（約3成），年產值約3.04億元，近年因疫情影響，老薑受到歡迎，目前內銷產地價格每公斤達60至80元；不過縣府指出，生薑出口除須負擔生產成本，還得加上貯藏、檢疫、運銷及品質管控等風險，並沒有較大的利潤，而名間薑產業中第一把交椅的文發生薑農產行，這次出口2個40呎貨櫃量（約32公噸）到荷蘭，不但對台灣農產品出口具有代表性，也能鼓舞青農返鄉發展。

縣議員林儒暘、張婉慈、沈夙崢等人也到場，為南投薑首航歐洲加油打氣；他們表示，希望生薑從原料、初級產品、中間產品或最終產品進入市場，能繼續提高產業鏈效率和經濟效益。

