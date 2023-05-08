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陳建仁：普發6000元已2100萬人領取　疫後讓人民生活更好

▲▼行政院長陳建仁8日接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」 總會長吳東昇 僑務委員會委員長徐佳青。（圖／行政院提供）

▲行政院長陳建仁（右）接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長陳建仁8日接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」時表示，普發現金6000元自4月1日開始發放至今，已經發放約2100萬人，且無重大詐騙案件傳出，可見在疫後也能讓人民生活得很好，因此，他歡迎全球台商踴躍回台投資，政府將為海外台商搭建更廣大的服務平台，協助台商營運布局，提升企業競爭優勢。

陳建仁今天表示，當前國際局勢變化快速，威權主義持續威脅民主陣營，美中在政治、貿易、科技及軍事等方面持續競爭，台灣位處亞太地緣政治邊緣樞紐，加上後疫情時代各項政經挑戰、氣候變遷、假訊息及網路安全等各類複合式威脅，對台灣而言，潛藏風險的挑戰與升級轉型的機會相依併存，總統蔡英文領導國家6年多以來，帶領台灣往正確方向大步邁進，無論在促進經濟發展、照顧人民生活、堅守國家主權及提升國際地位上，均有長足進步。

陳建仁指出，全民團結抗疫得宜，全球有目共睹，政府超前部署，推動「5加2產業創新」、「6大核心戰略產業」、「投資台灣3大方案」，都相當的成功，隨後推動「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，從特別預算中普發現金每人6000元，自4月1日開始發放至今，已經發放約2100萬人，且無重大詐騙案件傳出，可見在政府領導下，台灣經濟發展在疫情期間的堅韌表現，在疫後也能讓人民生活得很好。

陳建仁說，歡迎全球台商踴躍回台投資，政府將為海外台商搭建更廣大的服務平台，協助台商營運布局，提升企業競爭優勢，走向更寬廣的國際舞台，綻放更閃耀的光芒。

總會長吳東昇表示，北美洲台商總會在台商朋友們的辛苦打拚下，已成為國民外交軟實力的重要推手，而未來該總會將面臨世代傳承的挑戰，他也期盼年輕一輩台商能在語言、文化等環境差異中尋求台灣認同，傳承上一代台商事業並更加發揚光大，持續在僑區、僑團服務中發揮強大力量、擴大影響範圍，並將北美洲台商總會相關活動融入主流社會、積極深根主流，達成與第一代台商截然不同的新面貌。

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