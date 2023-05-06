陳建仁：台灣物價相對平穩　政府持續監控保障民生

▲陳建仁6日視察「蘇澳溪分洪工程」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

受到烏俄戰爭、氣候變遷等影響，國際物價通膨情況持續，台灣也受到影響，17項民生物資創下14年新高。對此，行政院長陳建仁說，台灣比起世界上大部分的國家來說，物價相對平穩，但政府仍需要透過各式各樣的努力，讓物價更加地平穩。

陳建仁說，由於烏俄戰爭、氣候變遷等因素，國際供應鏈確實受到了很大的影響，各國物價也都受到了很大影響，若以物價指數上升情況來看的話，台灣比起世界上大部分的國家來說，物價是相對地平穩。

但陳建仁強調，仍然需要透過各式各樣的努力，讓物價更加地平穩，所以行政院的穩定物價小組是由鄭文燦副院長來督導及召開會議，也從每3個月召開一次，現在改成每1個月召開一次。

陳建仁舉例，大家可能都有感受到，像現在的蛋價，還有豬肉的價錢都已經平穩下來，政府會繼續監控物價的狀況，然後做最好的調整。另外，進口原物料減稅措施延長到6月底，確保原物料的供應是正常的。

陳建仁說，政府對油電的價格做很好的調控，讓它能夠穩定，不會影響到民生消費；另外，很重要的，也會在農產品還有工業的原物料方面，確保它物價的合理性，然後使得物價能夠得到很好的管控。

陳建仁強調，物價的監控是政府的責任，政府會讓民眾的民生生活都能夠得到很好的保障，讓物價得到很好的監控。