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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

數位身分證10億花費全民埋單　行政院：積極調解中

▲行政院發言人羅秉成專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院代理發言人羅秉成。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院前年宣布暫緩換發「新式數位身分證」，媒體報導，相關廠商向政府求償5.26億元，加上已採購機器和場地費及維持運轉的空調費用5.24億元，若協調破局，總計逾10億元費用將由全民埋單。對此，行政院代理發言人羅秉成8日表示，有關中央印製廠與其委外廠商間之履約爭議，刻由工程會積極調解中，至於內政部與中央印製廠，於政策暫緩期間則依契約相關約定辦理。

羅秉成表示，政府規劃發行新式身分證的本意，係為推動智慧政府的基礎架構，邁向數位國家的目標，並兼顧保護個人資料與確保資通安全。

羅秉成指出，面對境外對我資安攻擊日烈，而國人對個人資料保護之要求也更高，相關學者專家、公民團體及立法委員也提出諸多意見，尤其憂心來自境外敵對勢力各種資安攻擊的威脅滲透，並倡議需先建立個資保護的獨立監督機制等配套，亟須審慎評估推動此項政策。因此，行政院乃於2021年1月21日第3736次院會決定暫緩換發新式身分證計畫，待凝聚社會共識，並研議完備法制及相關政策配套後再推動。

羅秉成表示，為符合憲法法庭判決的要求，並加強保護民眾個資，政府現已規劃成立獨立個資保護專責機關，並提出個資法修正草案函請立法院審議中，有關新式身分證相關政策的後續推動事宜，於個資獨立機關成立後，政府會再就政策面、資安面、法制面及應用面進行跨部會意見整合。

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