台東永續方舟館　推廣第2屆海洋科普繪本作品展覽

▲台東縣環境保護局與台灣海洋教育中心合作，即日起至6月30日止在永續方舟館3樓教室展出第2屆海洋科普繪本。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導



為提倡守護海洋與減塑行動，台東縣環境保護局與台灣海洋教育中心合作，即日起至6月30日止在永續方舟館3樓教室展出第2屆海洋科普繪本，繪本主題包含「守護海岸」、「食魚教育」與「減塑行動」等三個面向。

台東縣政府表示，此次透過海洋科普繪本展出，讓閱讀繪本的民眾產生對環境的關懷，進而接軌國際永續發展議題，減少垃圾產生及使用環保用具，於生活中落實環保綠生活。

環保局說明，長期推動守護海洋及減少海洋廢棄物相關課程活動，讓民眾更認識市區鄰近海岸線，瞭解海洋廢棄物對於海洋生態的影響，並實際走讀海岸線進行淨灘行動，此次更與台灣海洋教育中心合作，推動海洋科普繪本至臺東巡迴展出，歡迎民眾至永續方舟館3樓教室館內閱讀，期許透過繪本深入淺出的故事，由小擴大影響層面，讓民眾對於環境受廢棄物的危害有感而發，達成「親海、愛海、知海」的海洋教育目標。

環保局提醒，永續方舟館參訪採團體預約制，請於活動日前14日來電預約，10人就開團、上限40人，開放預約時段為週一至週五8:30-17:00。