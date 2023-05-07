2023長濱雙浪金剛馬拉松　台東長濱國小鳴槍開跑

▲「2023長濱雙浪金剛馬拉松」，於7日上午5點在台東縣長濱國民小學鳴槍開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（以下稱東管處）主辦的「2023長濱雙浪金剛馬拉松」，終於在疫情解封、口罩令解除後，於7日上午5點在台東縣長濱國民小學鳴槍開跑。





此次賽事參與人數踴躍，總計吸引超過1,700名選手，包括馬來西亞、荷蘭、菲律賓、比利時、美國、法國、北愛爾蘭、香港、愛爾蘭、日本、印尼等11個國家共30位外籍選手報名，另包含民視節目《Go Go Taiwan》主持人段慧琳，及幾乎每年不缺席「超跑媽媽」陳嘉齡小姐也帶著小比一起完成半馬賽事，東管處透過賽事推廣東部海岸旅遊，也結合長濱鄉公所，提供選手報名贈品好禮及在地美食，共同推動在地商家與業者。





長濱鄉公所在比賽前1日舉辦睽違3年的「來長濱吃辦桌」讓選手們體驗東海岸辦桌文化。此次辦桌菜色包括長濱在地新鮮的生魚片、白蝦、炒飛魚、野菜、洛神花飲、刺蔥酒釀布朗尼….等使用各種在地食材製作的14道菜餚，長濱鄉公所還特別準備了吉祥物-米寶、金剛米棒跟金剛麵條等伴手禮。無論是現場充滿部落特色的佈置及打卡牆、遊客入場的迎賓舞、舞台上精彩幽默的主持及表演、業者們各具特色的菜色介紹，還有台上台下熱情自在的互動，所有參加辦桌的選手及遊客們皆吃得心滿意足、看得大呼過癮。





今年賽事全馬男子組由回鄉比賽的樟原部落青年温連忠以2小時59分28秒奪得第一名、宋子銘及王儒屏分列二、三名；全馬女子組，第一名由第二次參與此次賽事的劉素雅以3小時26分54秒奪得、何雅鈴第二、陳麗文第三；半馬男子組則由台東子弟顧紘慈、張哲豪分別以1小時21分9秒、1小時21分41秒些微差距分列一、二名，第三名則由黃傑民取得，其中顧紘慈回鄉第一次報名參賽即獲金；半馬女子組第一名由1小時43分54秒完賽的蕭湘鈴拿下、吳響峰及黃思宜分別拿得第二及第三名。