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「藝起來我家」庭院分享會　5／6關山場5／7池上場

▲「藝起來我家」庭院分享會，今年首場於6日下午4時在關山鎮米廠「梓園碾米工廠」三合宅院舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「藝起來我家」庭院分享會，今年首場於6日下午4時在關山鎮米廠「梓園碾米工廠」三合宅院舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023「藝起來我家」庭院分享會，今年首場於6日下午4時在關山鎮米廠「梓園碾米工廠」三合宅院舉行，吸引不少鄉親一同享受溫馨的故事音樂會。

縣長饒慶鈴表示，藝術下鄉秉持將藝術帶到鄉鎮，像是鄉鎮社區及村落等，「藝起來我家」庭院分享會已邁入5年，以在地家戶庭院為舞台，發掘並分享家戶動人故事或地方軼聞，結合現場音樂、歌曲演出，如同到親友家作客一般，重現以往串門子、相互關照的美好時光，現場輕鬆活潑的氛圍深受居民喜愛，凝聚不少忠實粉絲與支持者。

▲「藝起來我家」庭院分享會，今年首場於6日下午4時在關山鎮米廠「梓園碾米工廠」三合宅院舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

活動由客家創作歌手饒棣華攜手原住民美聲Lawa，以嘹亮客家山歌佐以經典民謠，為家戶故事打造專屬創作歌單，聯合演繹梓園家族遷移至關山德高社區歷程，現場充滿音樂聲、故事聲及笑聲，是專屬關山多元族群文化的同樂會。

文化處長李吉崇表示，「藝起來我家庭院分享會」以地方故事、歌曲與大家分享，彰顯地方特色。7日下午4時在池上萬安社區的蕭家，地點：池上鄉萬安村9鄰龍仔尾20號，分享從家族故事連結到社區地方發展的點點滴滴，邀請客籍彈唱組合「看海的少女」連袂演出，以客家後生身份，與在地鄉親相見歡，一同回顧社區過往。

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