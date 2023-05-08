郭台銘雲林參拜福興宮！張榮味父女全程陪同　未見縣長張麗善

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

鴻海董事長郭台銘力爭國民黨內2024總統候選人提名，今(8日)上午走訪雲林2西螺，視察傳統醬油觀光工廠，並與農會幹部座談交流，隨後前往西螺福興宮參拜，雲林縣前縣長張榮味、女兒張嘉郡也全程陪同，張榮味更直白表達立場，「我是支持郭董的！」張嘉郡也喊話，「國民黨加油！」

▲郭台銘參拜雲林西螺福興宮，前縣長張榮味全程陪同。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

郭台銘視察醬油觀光工廠後，第二站前往西螺福興宮參拜，張榮味父女老早就到場等候，媒體詢問時，張榮味更不避諱地表達自身立場，坦言「對！我是支持郭董的，他要來拜拜我就陪！」張嘉郡對於郭台銘也表示歡迎，並喊話打氣「國民黨加油！」

郭台銘表示，台灣人民受到媽祖的庇佑，前陣子中南部缺水，這兩天鋒面過境，上天就降下甘霖，再者兩岸希望和平，才能夠發展經濟，而雲林是台灣的農業大縣，希望媽祖能夠保佑，今年多下一點雨，舒緩旱象。郭台銘還說，他向媽祖許願，希望台灣經濟起飛，台灣錢能夠再次淹腳目，讓台灣產品銷往全世界。

郭台銘此次走訪雲林，張榮味父女到場表達支持，卻未見雲林縣長張麗善，媒體詢問郭是否有安排與張麗善、或是雲林女婿韓國瑜碰面？郭台銘則回應，「他們怎麼安排，我真的不知道」。